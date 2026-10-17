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Üsküdar’da rögar patlaması bodrum katını pis suyla doldurdu, sakinler yardım bekliyor

Üsküdar Bağlarbaşı'nda patlayan rögar, bir binanın bodrumunu kanalizasyon suyuyla doldurdu; ağır koku ve hijyen sorunu yaşayan sakinler müdahale bekliyor

GİRİŞ: 17 Ekim 2026 - 16:20

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Üsküdar’da rögar patlaması bodrum katını pis suyla doldurdu, sakinler yardım bekliyor

Üsküdar’da rögar patlaması bodrum katını pis suyla doldurdu, sakinler yardım bekliyor

İstanbul'da etkili sağanak sonrası Üsküdar Bağlarbaşı Mahallesi Gazi Caddesi İdevrim Sokak'ta bulunan Çağ Apartmanı önündeki rögar patladı. Patlama sonucu bir evin bodrum katı kanalizasyon suyu ile dolarken, etrafa yayılan ağır koku ve hijyen sorunu apartman sakinlerini zor durumda bıraktı.

Mağduriyet ve hasarın boyutu:

Bina sakini Mustafa Kemal Engin, yaşananları anlatarak, "Çarşamba günü yaşanan patlamayla birlikte binanın altı tamamen suyla doldu. Sular diz boyunu aştı. Su seviyesi zamanla azalsa da biriken pis su binanın temeline kadar işledi" dedi. Engin, suların çekilmesinin ardından bile temelde ve bodrum katında rutubet ile yoğun koku sorununun devam ettiğini vurguladı.

Başvurular ve talepler:

Engin, apartman sakinlerinin çok sayıda başvuru yaptığını belirterek, "185’i defalarca arayıp kayıt bıraktık. İSKİ’ye ve belediye birimlerine gittik, muhtarımız da devreye girdi. Ancak günlerdir kalıcı bir sonuç alamadık" ifadelerini kullandı. Sakinler, kapı ve pencereleri açarak evleri havalandırmaya çalıştıklarını ancak kokunun sürdüğünü ve sağlıklarından endişe ettiklerini aktardı.

Bölgedeki çocuklar ve yaşlıların etkilenme riski ile birlikte apartmanlılar, acil temizlik, dezenfeksiyon ve altyapı onarımı talep ediyor. Yetkililerden rögarın onarılması, suyun tahliyesi ve gerekli hijyen müdahalelerinin hızlandırılması bekleniyor.

ÜSKÜDAR&#039;DA ETKİLİ OLAN YAĞIŞLA BİRLİKTE SOKAK ÜZERİNDE BULUNAN RÖGAR PATLADI. PATLAMA NEDENİYLE...

ÜSKÜDAR'DA ETKİLİ OLAN YAĞIŞLA BİRLİKTE SOKAK ÜZERİNDE BULUNAN RÖGAR PATLADI. PATLAMA NEDENİYLE BİR EVİN BODRUM KATINI PİS SU BASARKEN, ETRAFA YAYILAN AĞIR KOKU NEDENİYLE APARTMAN SAKİNLERİ ZOR ANLAR YAŞAYARAK YARDIM ÇAĞRISINDA BULUNDU.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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