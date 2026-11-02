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TOGÜ kalp cerrahisinde kapasiteyi genişletiyor

TOGÜ Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği, koroner bypass, anevrizma, kalp kapağı ve minimal invaziv cerrahide hizmet kapasitesini artırmayı planlıyor.

GİRİŞ: 02 Kasım 2026 - 10:48

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EDİTÖR: Serkan Varol

TOGÜ kalp cerrahisinde kapasiteyi genişletiyor

TOGÜ'de kalp cerrahisi yeniden yapılanıyor

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği, mevcut tıbbi cihaz ve altyapıdan yararlanarak cerrahi hizmet yelpazesini genişletmeyi hedefliyor. Yeniden yapılanma çalışmalarıyla amaç, hastaların daha fazla müdahaleyi kent dışına gitmeden alabilmesini sağlamak.

yapılanma süreci:

Kliniğin organizasyonu ve hizmet akışında yapılan düzenlemeler, operasyon kapasitesini artırmaya yönelik adımlar içeriyor. Prof. Dr. Salih Fehmi Katırcıoğlu, ekim ayından bu yana haftada iki gün TOGÜ Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniğinde ameliyat ve hasta hizmetlerini yürütüyor; bu durum yeniden yapılanmanın uygulamaya geçirilmesinde önemli bir rol oynuyor.

hedeflenen hizmet alanları:

Çalışmaların önceliğinde koroner bypass, anevrizma cerrahisi, kalp kapağı cerrahisi ve minimal invaziv cerrahi gibi alanlarda hastane bünyesinde daha fazla vakayı karşılayabilmek bulunuyor. Bu müdahalelerin hastane içi gerçekleştirilmesi, hasta transferlerini azaltıp erişimi kolaylaştırmayı amaçlıyor.

Klinik yetkilileri, ilk aşamada Tokat ve çevresindeki sağlık ihtiyaçlarına odaklandıklarını, ilerleyen süreçte ise kapasiteyi geliştirerek bölgesel ve ulusal düzeyde hasta kabul etme hedefi taşıdıklarını belirtiyor. Mevcut kaynakların etkin kullanımı ve ekip organizasyonundaki iyileştirmelerle sunulan hizmetlerin çeşitliliğinin artırılması planlanıyor.

Hastane içindeki altyapının ve ekip yapısının güçlendirilmesiyle, hem acil hem de planlı cerrahi vakalarda yerel hastaların ihtiyaçlarına daha hızlı yanıt verilmesi bekleniyor. Yeniden yapılanma süreci tamamlandıkça kliniğin sunduğu cerrahi seçeneklerin genişlemesi, bölge sağlık sistemi üzerinde olumlu bir etki yaratması hedefleniyor.

PROF. DR. SALİH FEHMİ KATIRCIOĞLU, EKİM AYINDAN BU YANA HAFTADA İKİ GÜN TOGÜ HASTANESİ KALP VE...

PROF. DR. SALİH FEHMİ KATIRCIOĞLU, EKİM AYINDAN BU YANA HAFTADA İKİ GÜN TOGÜ HASTANESİ KALP VE DAMAR CERRAHİSİ KLİNİĞİNDE AMELİYAT VE HASTA HİZMETLERİNİ YÜRÜTTÜĞÜNÜ BELİRTTİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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