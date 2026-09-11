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Tokat'ta direksiyon hakimiyetini kaybeden araç karşı şeride geçince üç kişi yaralandı

Tokat Emniyet Müdürlüğü Kavşağı'nda iki otomobilin çarpışması sonucu üç kişi hafif yaralandı; yaralılar Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

GİRİŞ: 11 Eylül 2026 - 22:15

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Tokat'ta direksiyon hakimiyetini kaybeden araç karşı şeride geçince üç kişi yaralandı

Kaza yerinde yaşananlar:

Tokat Emniyet Müdürlüğü Kavşağı'nda meydana gelen kazada, iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi hafif şekilde yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, E.M. (32) idaresindeki 60 AGP 863 plakalı otomobil, Niksar istikametinden Tokat yönüne seyir halindeyken başka bir araca çarpmamak için manevra yaptı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine araç savrularak karşı şeride geçti ve Tokat merkezinden Niksar istikametine seyreden A.K. (47) yönetimindeki 58 AHG 453 plakalı otomobille çarpıştı.

Yaralananlar ve müdahale:

Kazada, otomobil sürücüsü E.M. ile diğer araçta bulunan A.K. ve M.Y. (36) hafif yaralandı. Sağlık ekipleri olay yerine gelerek yaralılara ilk müdahaleyi yaptı ve üç kişi Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Soruşturma ve çalışmalar:

Kazaya neden olduğu iddia edilen beyaz renkli otomobilin tespit edilmesi için polis ekipleri çalışma başlattı. Olayla ilgili trafik kazası incelemesi sürüyor.

TOKAT’TA BAŞKA BİR ARACA ÇARPMAMAK İÇİN MANEVRA YAPAN OTOMOBİLİN KARŞI ŞERİDE GEÇEREK BAŞKA ARACA...

TOKAT’TA BAŞKA BİR ARACA ÇARPMAMAK İÇİN MANEVRA YAPAN OTOMOBİLİN KARŞI ŞERİDE GEÇEREK BAŞKA ARACA ÇARPMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 3 KİŞİ YARALANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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