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Tokat'ta eğitimciler okul güvenliği için bir araya geldi

Tokat İl Emniyet Müdürlüğü'nün düzenlediği eğitimlere 393 okul müdürü ve 191 rehber öğretmen katıldı; amaç öğrencilerin güvenli eğitim ortamını güçlendirmek.

GİRİŞ: 27 Ekim 2026 - 10:31

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Tokat'ta eğitimciler okul güvenliği için bir araya geldi

Tokat'ta okul güvenliği eğitimi:

Tokat İl Emniyet Müdürlüğü tarafından il genelinde farklı tarihlerde düzenlenen bilgilendirme eğitimlerine toplam 584 eğitimci katıldı. Programa 393 okul müdürü ile 191 rehber öğretmen iştirak etti. Eğitimlerin temel hedefi, öğrencilerin güvenli bir ortamda eğitim görmelerini sağlamak üzere koruyucu ve önleyici tedbirlerin yaygınlaştırılmasıydı.

Eğitimde ele alınan konular:

Katılımcılara çocukların karıştığı olaylar, kabahatler ve okul çevresinde yaşanabilecek güvenlik riskleri hakkında bilgilendirme yapıldı. Ayrıca okullarda alınan güvenlik tedbirleri ve akran zorbalığı konuları ayrıntılı şekilde işlendi. Eğitimlerde şiddet içeren aşırıcılık faaliyetleri ile mücadele yöntemleri ve müdahale mekanizmaları da anlatıldı.

İnternet, siber güvenlik ve iş birliği araçları:

Program kapsamında güvenli ve bilinçli internet kullanımı, sosyal medyanın etkileri, siber güvenlik, siber zorbalık ve teknoloji bağımlılığı gibi güncel başlıklara da yer verildi. Katılımcılar ayrıca Hayat 112 Acil, Okul Acil İhbar Modülü ve çocukların eğitim süreçlerinin güvenliğine ilişkin iş birliği protokolü hakkında bilgilendirildi. Eğitimler, okul yöneticileri ve rehber öğretmenlerin hem önleyici tedbir almasını hem de olası olaylara hızlı ve koordineli müdahale edebilmesini amaçlıyor.

TOKAT İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN OKUL GÜVENLİĞİNE YÖNELİK DÜZENLENEN BİLGİLENDİRME...

TOKAT İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN OKUL GÜVENLİĞİNE YÖNELİK DÜZENLENEN BİLGİLENDİRME EĞİTİMLERİNE 393 OKUL MÜDÜRÜ VE 191 REHBER ÖĞRETMEN OLMAK ÜZERE TOPLAM 584 EĞİTİMCİ KATILDI.

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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