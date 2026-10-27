eğitim-bir-sen adana şubesi yeni yönetimi mazbatasını aldı

Eğitim-Bir-Sen Adana Şubesi’nin 8. Olağan Genel Kurulu’nda göreve seçilen yönetim kurulu, resmi işlemlerini tamamlayarak çalışmaya başladı. Delegelerin oylarıyla oluşan yeni ekip, Seyhan 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı’na giderek mazbatalarını teslim aldı ve görevlerine resmen başladı.

yeni yönetimin kadrosu:

Şube Başkanlığı görevine seçilen Mustafa Sarıgeçili başkanlığındaki yönetimde görev dağılımı şu şekilde gerçekleşti.

Şube Sekreteri: Süleyman Samsa

Teşkilatlanmadan Sorumlu Şube Başkan Yardımcısı: Güven Güvener

Mali İşlerden Sorumlu Şube Başkan Yardımcısı: Turgut Karasar

Basın ve İletişimden Sorumlu Şube Başkan Yardımcısı: Durmuş Ali Erdoğan

Hukuk ve Toplu Sözleşmeden Sorumlu Şube Başkan Yardımcısı: Kemal Kara

Eğitim ve Sosyal İşlerden Sorumlu Şube Başkan Yardımcısı: Umut Gül

başkanın değerlendirmesi:

Mazbata tesliminin ardından açıklama yapan Şube Başkanı Mustafa Sarıgeçili, genel kurula katılan ve iradesini sandığa yansıtan delegelere ile teşkilat mensuplarına teşekkür etti. Sarıgeçili, Adana'da 12 yıldır kesintisiz olarak yetkili sendika olduklarını vurgulayarak Kurucu Genel Başkan merhum Mehmet Akif İnan ve Genel Başkan Ali Yalçın liderliğinde yürütülen mücadelenin önemine dikkat çekti.

Sarıgeçili, 13 binden fazla üyelerinin verdikleri sorumluluğun bilincinde olduklarını belirterek her bir üyenin hakkını, hukukunu ve emeğini korumanın asli görevleri olduğunu söyledi. Yeni dönemde eğitim çalışanlarının haklarının geliştirilmesi, refahının artırılması ve özlük ile özgürlük haklarının genişletilmesi için çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

Başkan Sarıgeçili, ‘‘Geçmişten aldığımız güç ve köklü sendikal birikimimizle; eğitim çalışanlarının refahını artırmak, özlük ve özgürlük haklarını genişletmek adına gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz. Yeni dönemde de sahada, okullarda ve tüm eğitim kurumlarımızda üyelerimizin yanında olacak, güçlü vizyonumuzla geleceği inşa edeceğiz’’ sözleriyle yeni döneme ilişkin kararlılığını dile getirdi.

Genel kurul sonuçlarının teşkilata, Adana'ya ve eğitim camiasına hayırlı olmasını dileyen yeni yönetim, görev dağılımını tamamlayarak öncelikli çalışmalarına başladı.

EĞİTİM-BİR-SEN ADANA ŞUBESİ’NİN 8. OLAĞAN GENEL KURULU’NDA GÖREVE SEÇİLEN MUSTAFA SARIGEÇİLİ BAŞKANLIĞINDAKİ YENİ YÖNETİM KURULU, MAZBATASINI ALARAK GÖREVİNE BAŞLADI.