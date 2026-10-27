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Kilis'te okullarda trafik bilinci aşılanıyor

Kilis Emniyet Müdürlüğü ekipleri dört okulda öğrencilere güvenli bisiklet kullanımı, yaya güvenliği ve okul servis kurallarını anlattı.

GİRİŞ: 27 Ekim 2026 - 10:51

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Kilis'te okullarda trafik bilinci aşılanıyor

Kilis Emniyet Müdürlüğü'nden kapsamlı eğitim

Kilis Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il merkezinde yer alan Afife Keçik İlkokulu, Mercidabık Ortaokulu, Nihat Başoğlu Ortaokulu ve Nedim Ökmen Anadolu Lisesi olmak üzere dört okulda öğrencilere trafik güvenliği eğitimi verdi.

Eğitim konuları ve içerik:

Eğitimlerde başlıca olarak güvenli bisiklet kullanımı, yaya güvenliği, trafikte güvenli yolculuk ve okul servislerinde uyulması gereken kurallar üzerinde duruldu. Öğrencilere trafik kurallarının önemi ve günlük hayatta alınabilecek basit tedbirler açıklanarak dikkat ve farkındalık artırılmaya çalışıldı.

Amaç ve beklentiler:

Verilen eğitimlerin amacı, çocukların trafikte daha bilinçli hareket etmesini sağlamak ve olası kazaları azaltmaya katkıda bulunmaktır. Eğitimler sonucunda öğrencilerde trafik bilincinin güçlendirilmesi ve okul çevresi ile servis yolculuklarında güvenli davranışların benimsenmesi hedefleniyor.

KİLİS&#039;TE ÖĞRENCİLERE TRAFİK EĞİTİMİ

KİLİS'TE ÖĞRENCİLERE TRAFİK EĞİTİMİ

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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