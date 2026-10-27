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Sanayiyle buluşma: öğrenciler kariyer fırsatlarını yerinde dinledi

Adana Hacı Sabancı OSB ile Çukurova Üniversitesi'nin tanışma toplantısında öğrenciler sanayi, staj ve kariyer imkanları hakkında bilgilendirildi.

GİRİŞ: 27 Ekim 2026 - 10:51

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Ayşe Şen

Sanayiyle buluşma: öğrenciler kariyer fırsatlarını yerinde dinledi

Toplantı düzeni ve amaç:

Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) ile Çukurova Üniversitesi AOSB Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu iş birliğiyle düzenlenen tanışma toplantısı, yeni eğitim-öğretim yılı kapsamında öğrencilere sanayi ve mesleki gelişim fırsatlarını aktarmak amacıyla gerçekleştirildi. Program, AOSB Bölge Başkanlığı Seyhan Salonu'nda yapıldı ve katılımcılara okul ile sanayi arasındaki bağların güçlendirilmesinin önemi anlatıldı.

Katılımcılar ve açılış konuşmaları:

Programa AOSB Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü, Çukurova Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hacer Yapıcıoğlu Yıldızdaş, Çukurova Üniversitesi AOSB Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Nigar Yarpuz Bozdoğan, Çukurova Üniversitesi Abdi Sütcü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Zeynep Kekeç, yönetim kurulu üyeleri Asım Gül ve M. Tansel Ün, denetim kurulu üyesi Ali Fuat Batmaz, önceki dönem denetim kurulu üyesi Mustafa Fidan, AOSB Bölge Müdürü Ersin Akpınar ile yüksekokul akademisyenleri katıldı.

Bekir Sütcü konuşmasında, AOSB sınırları içinde çalışmanın sunduğu fırsatları anlattı; öğrencilerin eğitimlerini verimli kullanmaları ve kariyer hedeflerine odaklanmalarının gerekliliğini vurguladı. Sütcü, ayrıca mesleki gelişim sürecine ilişkin kişisel deneyimlerinden örnekler paylaşarak gençlere pratik öneriler sundu.

Soru-cevap ve iş birliğinin katkıları:

Toplantının soru-cevap bölümünde Bekir Sütcü ile önceki dönem denetim kurulu üyesi Mustafa Fidan öğrencilerin sorularını yanıtladı. Oturum sırasında üniversite-sanayi iş birliğinin güçlendirilmesinin gençlerin mesleki gelişimine ve çalışma hayatına hazırlanmalarına sağlayacağı katkılar tartışıldı.

Programda ayrıca AOSB'nin gençlerin eğitimine ve mesleki gelişimine yönelik yürüttüğü çalışmalar ile sanayi sektörünün ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünün yetiştirilmesine yönelik iş birliklerinin önemi ele alındı. Toplantı, yeni eğitim-öğretim yılı için iyi dileklerin paylaşılmasıyla sona erdi.

ADANA HACI SABANCI ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ (AOSB) İLE ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ AOSB TEKNİK BİLİMLER...

ADANA HACI SABANCI ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ (AOSB) İLE ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ AOSB TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞ BİRLİĞİNDE, YENİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DOLAYISIYLA ÖĞRENCİLERE YÖNELİK TANIŞMA TOPLANTISI DÜZENLENDİ.

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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