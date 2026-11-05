Dolar 50,0438 +0,04%
Euro 56,2616 +0,02%
Bist 11.474,68 -0,03%
Altın Gram 6.669,88 +1,78%
EUR/USD 1,1223 -0,10%
Brent Petrol 96,04 +1,50%
--°

Tokat'ta kadın imecesiyle şeker pancarı hasadı

Tokat'ın Sulusaray ilçesinde imeceyle tarlaya çıkan kadınlar, elle şeker pancarı söküp toplayarak üretime katkı sağlıyor, aile bütçesine destek oluyor.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 13:03

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Tokat'ta kadın imecesiyle şeker pancarı hasadı

Tokat'ta kadın imecesiyle şeker pancarı hasadı

Tokat'ın Sulusaray ilçesinde, şeker pancarı hasadı döneminde tarlalarda bir araya gelen kadınlar imece usulüyle çalışıyor. Üretime katkı sağlarken hasattan elde ettikleri geliri aile bütçelerine aktaran kadınlar, iş bölümü yaparak pancarları elle söküp topluyor.

Çalışma düzeni ve toplama süreci:

Hasat dönemi boyunca kadınlar tarlada görev paylaşımı yapıyor; bir kısmı pancarı kökten söküp diğerleri topluyor. Toplanan pancarlar şeker pancarı toplama merkezlerine ve kantarlara götürülüyor, bu merkezlerde hasat zamanında uzun kuyruklar oluşuyor. Elle yapılan toplama, ekip çalışmasını ve dayanışmayı ön plana çıkarıyor.

Gelirler ve karşılaşılan zorluklar:

66 yaşındaki Şerif Beker, kardeşine yardım etmek için tarlaya geldiğini söyleyerek, "Bu tarlada sorun olmazsa bir hafta, 10 gün geliriz. Akşama kadar 3 ton pancar toplarız. Yevmiyecinin günlüğü de bin 500 lira. Ellerimizle söküp topluyoruz" diye konuştu.

Beker, kendi tarlalarındaki pancarı söktürmek için hasat makinesi bulamadıklarını vurguladı: "Bizim de pancar tarlamız var. Makine bulamıyoruz ki söktürelim. Ya toprağın altında kalacak ya karın altında kalacak ya da toplayamayacağız." Bu sözler, manuel hasadın hem emek yoğunluğunu hem de ekipman kıtlığının üreticiler üzerinde yarattığı sıkıntıyı ortaya koyuyor.

Tokat&#039;ta şeker pancarı hasadında kadın dayanışması

Tokat'ta şeker pancarı hasadında kadın dayanışması

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Lodosun ardından tekirdağ kıyılarında deniz trafiği ve balıkçılık canlandı
images

Efeler'de can dostlara modern yaşam: Sempati Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi...
images

Girlevik'te koruma odaklı imar düzenlemesi askıya çıktı, itiraz süresi 9 kasım 2...
images

Birecik'te huzur vurgusu: güvenlik ve asayiş önlemleri gözden geçirildi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Muğla'dan konukevinden çıkan kadınlara yeni yaşam için nakdi destek

Başsavcılık ATK raporuna itiraz edecek: Kaşif Kozinoğlu dosyasında yeni inceleme talebi

İlan sitelerindeki fiyat oyunları Kayseri emlak piyasasını bozuyor

Lodosun ardından tekirdağ kıyılarında deniz trafiği ve balıkçılık canlandı

TREND HABERLER

Karadeniz'de yılın enleri töreni Rize İyideri'nde gerçekleşti

Trabzon'da samuray arısı seferberliği etkisini gösterdi: kokarca popülasyonu azalıyor

Alaturka’nın yıldızları Bursa’da nostalji ve türkü buluşması yaşattı

Çorum'da cumhuriyet bayramı coşkusu Eypio konseriyle taçlandı

Cumhuriyet coşkusu Ayna ile Afyonkarahisar'da doruğa ulaştı

Balıkesir'de Kuvayımilliye ruhu coşkuyla meydanlara yansıdı

Gelecek anahtarda umut millette diyen Kaya, partinin ikinci yılını değerlendirdi

Peradi Ensemble'den kültürleri buluşturan akşam