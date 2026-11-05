Tokat'ta kadın imecesiyle şeker pancarı hasadı

Tokat'ın Sulusaray ilçesinde, şeker pancarı hasadı döneminde tarlalarda bir araya gelen kadınlar imece usulüyle çalışıyor. Üretime katkı sağlarken hasattan elde ettikleri geliri aile bütçelerine aktaran kadınlar, iş bölümü yaparak pancarları elle söküp topluyor.

Çalışma düzeni ve toplama süreci:

Hasat dönemi boyunca kadınlar tarlada görev paylaşımı yapıyor; bir kısmı pancarı kökten söküp diğerleri topluyor. Toplanan pancarlar şeker pancarı toplama merkezlerine ve kantarlara götürülüyor, bu merkezlerde hasat zamanında uzun kuyruklar oluşuyor. Elle yapılan toplama, ekip çalışmasını ve dayanışmayı ön plana çıkarıyor.

Gelirler ve karşılaşılan zorluklar:

66 yaşındaki Şerif Beker, kardeşine yardım etmek için tarlaya geldiğini söyleyerek, "Bu tarlada sorun olmazsa bir hafta, 10 gün geliriz. Akşama kadar 3 ton pancar toplarız. Yevmiyecinin günlüğü de bin 500 lira. Ellerimizle söküp topluyoruz" diye konuştu.

Beker, kendi tarlalarındaki pancarı söktürmek için hasat makinesi bulamadıklarını vurguladı: "Bizim de pancar tarlamız var. Makine bulamıyoruz ki söktürelim. Ya toprağın altında kalacak ya karın altında kalacak ya da toplayamayacağız." Bu sözler, manuel hasadın hem emek yoğunluğunu hem de ekipman kıtlığının üreticiler üzerinde yarattığı sıkıntıyı ortaya koyuyor.

Tokat'ta şeker pancarı hasadında kadın dayanışması