Sınırda şehit olan Yusuf Sait Ünlü vakası için İran ile koordineli soruşturma sürüyor

MSB açıklaması ve olayın kısa özeti:

Millî Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada, Piyade Sözleşmeli Er Yusuf Sait Ünlü'nün 31 Ekim 2026 tarihinde Türkiye-İran hududundaki Engin Mayın Hudut Karakolu sorumluluk sahasında yasa dışı geçişe müdahale sırasında açılan ateş sonucu şehit olduğu bildirildi. Bakanlık, atışın İran tarafından geldiğinin değerlendirildiğini ve olayla ilgili adli ile idari soruşturmaların başlatıldığını duyurdu.

soruşturma süreci ve iran ile temaslar:

Açıklamaya göre, olayın ardından derhal adli ve idari inceleme başlatıldı. MSB yetkilileri 3 Kasım 2026 tarihinde İranlı yetkililerle olay yerinde görüşme gerçekleştirdiğini, İran makamlarınca da aynı amaçla adli ve idari inceleme başlatıldığının öğrenildiğini belirtti. Bakanlık, "Olayın tüm yönleriyle aydınlatılmasına yönelik çalışmalar, İran makamlarıyla koordinasyon içerisinde ve titizlikle sürdürülmektedir" ifadesini kullandı.

MSB açıklamasında ayrıca, şehit düşen asker için taziyeler iletilerek, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda şehit olan kahraman silah arkadaşımız Piyade Sözleşmeli Er Yusuf Sait Ünlü’ye bir kez daha Allah’tan rahmet; kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve asil milletimize başsağlığı ve sabır diliyoruz" denildi.

hudut güvenliği, operasyonlar ve personel kayıpları:

Millî Savunma Bakanlığında düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuşan Tuğamiral Zeki Aktürk, hudut güvenliği ve TSK faaliyetlerine ilişkin kapsamlı bilgiler verdi. Aktürk, Hakkâri’nin Yüksekova ilçesinde şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Yusuf Sait Ünlünin yanında, Van’ın Çaldıran ilçesindeki Alparslan Hudut Karakolu sorumluluk sahasında rahatsızlanarak 2 Kasım 2026 tarihinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Oğuz Şahin için de taziye dileklerini iletti.

Aktürk, hudutlarda güvenliğin 7 gün 24 saat esasına göre sağlandığını vurgulayarak son verileri paylaştı: "Hudutlarımızda 8’i terör örgütü mensubu olmak üzere yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 665 şahıs yakalanmış, bin 766 şahıs hududu geçemeden engellenmiştir. 1 Ocak’tan bugüne kadar yakalananların sayısı 15 bin 294, engellenen kişi sayısı ise 59 bin 621 olarak kaydedilmiştir."

Toplantıda ayrıca Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetlerinin faaliyetlerinin ülke güvenliği ve bölgesel istikrar açısından önemine dikkat çekerek, "Son bir hafta içerisinde 6 PKK’lı terörist daha teslim olmuştur" bilgisini paylaştı.

tatbikatlar, birlikler ve savunma sanayii gelişmeleri:

Aktürk, TSK’nın ikili ilişkiler ve NATO çerçevesinde süren görevlerine değinerek, Türkiye-Arnavutluk Deniz Kuvvetleri İş Birliği Toplantısı, Portekiz’de düzenlenen NATO Deniz Taarruz Kuvvetleri Forumu, Romanya’daki NATO Tatbikat Programı Birleştirme Konferansı gibi etkinliklere katılım ve ev sahipliği bilgilerini aktardı. Dostluk Denizi-2026 tatbikatının Seçkin Gözlemci Gününün 8 Kasım’da icra edileceği, Mavi Balina Tatbikatı’nın 9-20 Kasım tarihleri arasında Doğu Akdeniz’de gerçekleştirileceği belirtildi.

Koalicja 26.2 Tatbikatı kapsamında Türkiye liderliğindeki Ukrayna Gönüllüler Koalisyonu Çok Uluslu Kuvveti Deniz Unsur Komutanlığı'nın 9-22 Kasım tarihlerinde İstanbul’daki karargâhtan katılım sağlayacağı açıklandı. Ayrıca, TCG Gökçeada ve TCG Yıldırım fırkateynlerinin 8-9 Kasım’da Cibuti’ye liman ziyareti gerçekleştireceği, ABD Deniz Kuvvetleri unsurlarının Aksaz ziyaretleri kapsamında Donanma Komutanı ile görüşmeler planlandığı ifade edildi.

Savunma sanayiiyle ilgili olarak Aktürk, yerli ve millî üretimlerin TSK envanterine kazandırılmaya devam ettiğini belirterek, Kara Kuvvetleri Komutanlığı tarafından muhtelif miktarda TAYFUN Blok-2 füzesi ile Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından 2 adet HÜRKUŞ-II uçağının muayene ve kabul faaliyetlerinin tamamlanarak envantere alındığını açıkladı.

bölgesel iş birliği ve sınır güvenliği mesajı:

Toplantıda ayrıca Türkiye-Irak sınırındaki faaliyetlere ilişkin açıklama yapıldı. Bakanlık, Irak ile savunma ve güvenlik alanındaki iş birliğinin sürdüğünü vurgulayarak, Irak’ın sınır hatlarında karakol ve kontrol noktası kurma ve güçlendirme faaliyetlerini memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi. Açıklamada, hudut güvenliğinin etkin sağlanması ve bölgenin terörden arındırılması hedefi doğrultusunda Irak’a her türlü desteğin verilmeye devam edeceği ifade edildi.

MSB açıklamaları, hem sınır hattındaki olayın tüm yönleriyle aydınlatılması yönündeki kararlılığı hem de TSK'nın hudut güvenliğini güçlendirme, tatbikat ve savunma sanayiindeki yerli kazanımları sürdürme yönündeki politikalarını ortaya koyuyor.

MSB: "Şehit askerimize yönelik atışın İran tarafından geldiği değerlendiriliyor"