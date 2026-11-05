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Yamaçtan kopan toprak binayı sardı: Zonguldak'ta istinat duvarı çöktü

Zonguldak Bahçelievler'de istinat duvarı yağışla ayrıldı; yamaçtan kayan toprak 2 katlı binanın çevresini kapladı, elektrik direği devrildi.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 12:59

GÜNCELLEME: 05 Kasım 2026 - 13:09

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EDİTÖR: Aslı Han

Yamaçtan kopan toprak binayı sardı: Zonguldak'ta istinat duvarı çöktü

Yamaçtan kopan toprak binayı sardı: Zonguldak'ta istinat duvarı çöktü

Zonguldak'ta etkili olan yağışın ardından Bahçelievler Mahallesi Yunus Emre Caddesi'nde bulunan istinat duvarı bağlantı noktalarından ayrılarak toprakla birlikte kaydı. Yamaçtan kopan toprak kütlesi, 18 Ekim'de tedbir amacıyla tahliye edilen 2 katlı binanın çevresi ile caddeyi doldurdu.

olayın gelişimi:

Olay, dün gece saatlerinde meydana geldi. İstinat duvarının bağlantı noktalarından ayrılmasıyla başlayan kayma sırasında yamaçtan kopan toprak önüne çıkan her şeyi sürükledi ve yol üzerinde birikintiler oluşturdu. Heyelanın etkisiyle bölgede bulunan bir elektrik direği devrilirken bazı elektrik hatları da koptu; bu durum bölgedeki enerji altyapısında arızalara yol açtı.

Görüntülerde, yamaçtan kayan toprağın daha önce boşaltılan binanın çevresini kapladığı, istinat duvarında belirgin ayrılmalar olduğu ve devrilen elektrik direğinin oluşturduğu hasar açıkça görüldü. Olay, çevre güvenliği açısından önemli riskler taşıyor.

müdahale ve planlanan çalışmalar:

Bölgede ilk etapta risk azaltma çalışmaları yürütülecek; öncelik tehlikeyi kontrol altına almak ve yeni kaymaları önlemeye yönelik tedbirler almak olacak. Ardından biriken toprağın ve heyelan nedeniyle oluşan kalıntıların temizlenmesi planlanıyor.

Yetkililer, çalışmaların tamamlanması ve gerekli güvenlik şartlarının sağlanmasının ardından bina sakinlerinin evlerine dönmesinin beklendiğini belirtti. Olay bölgesi ayrıca dron ile havadan görüntülenerek durumun tespiti ve hasar analizi için kayıt altına alındı.

ZONGULDAK&#039;TA YAĞIŞ SONRASI İSTİNAT DUVARI ÇÖKEN 2 KATLI BİNANIN ÇEVRESİ YAMAÇTAN KOPAN TOPRAK...

ZONGULDAK'TA YAĞIŞ SONRASI İSTİNAT DUVARI ÇÖKEN 2 KATLI BİNANIN ÇEVRESİ YAMAÇTAN KOPAN TOPRAK KÜTLESİYLE DOLDU.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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