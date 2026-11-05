Ngawi kıyısında 20 pilot balinanın kurtarılması için seferberlik

Ngawi kıyısında toplu karaya vurma olayı:

Yeni Zelanda'nın Kuzey Adası'ndaki Ngawi kıyısında en az 20 pilot balina karaya vurdu. Olayın meydana geldiği bölge, Kuzey Adası'nın en güney noktası olan Cape Palliser yakınlarında yer alıyor. Yeni Zelanda Doğal Kaynakları Koruma Dairesi (DOC) olayı tespit edip yerel yetkililere bildirdi.

Kurtarma çalışmaları:

DOC, bölgedeki yerel Maori topluluğu ve karaya vurmuş balinaları kurtarmada uzmanlaşmış Project Jonah ile birlikte çalışmalar yürütüyor. Project Jonah tarafından paylaşılan bilgiye göre ekipler, toplamda dört balinanın hayatta olduğunu belirledi ve bu bireyleri tekrar suya kazandırmak için harekete geçti. Kurtarma ekipleri, balinaları suya kaldırma ve doğru yönde yönlendirme gibi müdahalelerle canlıları yeniden yüzeye çıkarmayı deniyor.

Bölgesel bağlam ve nedenler:

Yeni Zelanda ve komşu Avustralya kıyılarına sık sık toplu karaya vurma vakaları bildiriliyor; bunun nedeni, her iki ada ülkesini çevreleyen derin okyanuslarda yaşayan büyük pilot balina popülasyonları gösteriliyor. Ancak uzmanlar, bu tür toplu karaya vurma olaylarının kesin nedeninin halen bilinmediğini vurguluyor ve araştırmalar devam ediyor.

YENİ ZELANDA'NIN KUZEY ADASI'NDAKİ BİR PLAJDA 20 PİLOT BALİNA KARAYA VURDU.