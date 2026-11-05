Malatya'nın güneyinde yoğun sağanak beklentisi, 6 ilçeye tedbir çağrısı

Meteoroloji uyarısı

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, Malatya'nın güney kesimlerinde kuvvetli sağanak yağış beklendiği bildirildi. Açıklamada yağışların 6 Kasım Cuma öğle saatlerinden itibaren başlayıp 7 Kasım Cumartesi saat 19.00'a kadar etkili olmasının beklendiği kaydedildi.

Etkilenecek ilçeler ve zaman aralığı:

Uyarı, Battalgazi, Yeşilyurt, Doğanşehir, Kale, Pütürge ve Doğanyol ilçelerini kapsıyor. Yetkililer, belirtilen ilçelerde 6 Kasım saat 12.00'den 7 Kasım saat 19.00'a kadar aralığında aralıklı sağanak ve yağmur beklediklerini açıkladı.

Muhtemel etkiler ve öneriler:

Meteoroloji, kuvvetli yağışlarla birlikte ani sel, su baskını, dere taşkını riskinin bulunduğuna; ayrıca yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar yaşanabileceğine dikkat çekti. Vatandaşların dere yatakları ve su birikintilerinden uzak durmaları, araç kullanırken dikkatli olmaları ve varsa yetkililerin uyarılarına uymaları istendi.

Resmi kurum ve afet yönetim birimleri tarafından yapılacak güncellemeler takip edilmeli, olası durumlara karşı gerekli tedbirler alınmalıdır.

MALATYA İÇİN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI