Yonca tarlasındaki yaralı kızıl şahin duyarlı vatandaşların müdahalesiyle kurtarıldı

Yonca tarlasındaki keşif:

Konya'nın Karapınar ilçesi Serpek mevkiinde Kamil Okumuş’a ait yonca tarlasına düşmüş halde bir kızıl şahin bulundu. Tarlada babası Kamil Okumuş ile birlikte bulunan Muhammet Berat Okumuş, kuşun uçamadığını ve bitkin olduğunu fark etti.

ilk müdahale ve gözlemler:

Muhammet Berat Okumuş, kuşu gördüklerinde hemen harekete geçtiklerini belirterek, "Kuşu yonca tarlasında gezerken bulduk. Kuşun uçamadığını gördüm. Biz bulduğumuzda uçamayacak vaziyetteydi. Elektrik çarpmış galiba. Kanadında hafif yaralar var. Biz de yakalayıp çiftliğimize getirdik, yetkilileri aradık. Yabani hayvanların zarar vermesinden kurtardık şahin kuşumuzu" dedi. Yapılan ilk incelemede, kuşun muhtemelen elektrik tellerine çarptığı ve kanadında hafif yaralar olduğu belirtildi.

koruma ekiplerine teslim ve rehabilitasyon planı:

Duyarlı vatandaşların ihbarı üzerine yaralı kızıl şahin, Ereğli Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim edildi. Koruma altına alınan kuşun sağlık durumu değerlendirilip gerekli tedavi uygulanacak. Yetkililer, şahinin tedavi ve rehabilitasyon sürecinin ardından yeniden doğal yaşam alanına bırakılacağını bildirdi.

Olay, yerel halkın dikkat ve duyarlılığının yaban hayatı korumadaki önemini bir kez daha gösterdi. Yetkililer, benzer durumlarda vakit kaybetmeden ilgili kurumlara haber verilmesi çağrısında bulundu.

Elektrik tellerine çarpan yaralı kızıl şahin kurtarıldı