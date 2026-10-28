Toledo'daki yüksek hızlı tren kazasının bilançosu ağırlaştı

Toledo'da iki yüksek hızlı trenin çarpışması bilançosu ağırlaştı

İspanya'nın Castilla La Mancha bölgesine bağlı Toledo ilindeki Urda Belediyesi'nde Madrid'den Sevilla'ya giden iki yüksek hızlı trenin sabah saatlerinde çarpışması sonrası ölü sayısı artarak 64'e yükseldi. Bölge yönetiminin açıklamasına göre kazada ayrıca 80 kişi yaralandı.

Kaza ve ilk müdahale:

Yerel saatle 08.54'te meydana gelen kazada, arka planda gelen Renfe treninin, öndeki Iryo trenine çarptığı bildirildi. Renfe treninde toplam 397 yolcu bulunduğu, Iryo treninde ise 1 bebek dahil olmak üzere 147 kişinin olduğu aktarıldı. Iryo treninin bazı vagonları şarampole yuvarlandı; olay yerinde arama ve kurtarma çalışmaları sürüyor.

Olay sonrası gelişmeler:

Madrid-Endülüs yüksek hızlı tren hattındaki seferler askıya alındı. İspanya Sağlık Bakanı Monica Garcia, sosyal medya platformu X üzerinden acil kan bağışı çağrısı yaparak vatandaşları en yakın kan bağış merkezlerine yönlendirdi. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ise gelişmeleri yerinde incelemek üzere Urda'ya gidiyor.

Olası neden ve bağlam:

İspanyol medyası, kazanın muhtemel nedeninin sinyal verme ile ilgili bir insan hatası olabileceğini aktarıyor; soruşturma ve teknik incelemeler devam ediyor. Olay, yıl içinde yaşanan ikinci büyük tren kazası olarak kayda geçti.

Geçmiş kaza hatırlatması:

Bu yılın 18 Ocak tarihinde de Cordoba eyaletindeki Adamuz yakınlarında iki trenin raydan çıkması sonucu en az 45 kişi hayatını kaybetmiş, 170 kişi yaralanmıştı. Yetkililer, her iki olayda da hem kurtarma çalışmaları hem de güvenlik soruşturmalarını sürdürüyor.

İspanya'da Madrid-Endülüs seferini yapan iki yüksek hızlı trenin karıştığı kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 64'e yükselirken, 80 kişi de yaralandı.