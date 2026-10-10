Toplu ulaşımda güven ve sürdürülebilirlik: UlaşımPark 25 belgeyle yol aldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraki UlaşımPark A.Ş., 2024'te başlattığı kalite dönüşümünü 2025 ve 2026 yıllarında aldığı belgelerle genişleterek kurumsal yönetim yapısını güçlendirdi. Kurumun hedefi, toplu ulaşım hizmetinin kalitesini ve yolcu memnuniyetini artırmak için bilgi güvenliği, inovasyon, yapay zeka ve çevresel sürdürülebilirlik gibi alanları yönetim sistemine entegre etmek.

Kalite dönüşümünün adımları:

UlaşımPark, Mart 2024'te bünyesine kazandırdığı uluslararası standartlarla kapsamlı bir kalite altyapısı oluşturdu. Bu dönemde alınan standartlar arasında ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 27001, SA 8000 ve ISO 10002 yer aldı. Mayıs 2024'te ise TS EN 13816 Toplu Taşıma Hizmet Kalitesi Standardı tescillenerek yolcu geri bildirimlerinin sistematik değerlendirilmesi ve süreçlerin kalite kriterlerine göre yürütülmesi sağlandı.

Bu belgeler sayesinde elde edilen veriler, süreçlerin sürekli iyileştirilmesine yön veriyor; kalite yönetimi artık günlük operasyon ve yolcu hizmetlerinin ayrılmaz bir parçası haline geldi.

Süreklilik, teknoloji ve çevre odaklı yönetim:

Toplu ulaşım hizmetlerinde sürekliliği sağlamak için ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi kapsamında kritik süreçler belirlendi. Arıza, doğal afet ve enerji kesintisi gibi risklere karşı acil durum planları ve alternatif operasyon modelleri geliştirildi; bu sayede beklenmeyen durumlarda operasyonların daha hızlı ve koordineli yürütülmesi hedefleniyor.

Teknoloji ve bilgi teknolojileri yönetimi alanında da adımlar atıldı. Haziran 2026'da alınan TS ISO/IEC 15504 SPICE standardı yazılım ve BT süreçlerinin ölçülebilirliğini güçlendirirken, Temmuz 2026'da alınan ISO/IEC 20000-1 bilgi teknolojileri hizmetlerinin uluslararası standartlara uygun yönetilmesini sağlıyor. Ayrıca Ağustos 2026'da alınan ISO 56001 ile inovasyon süreçleri sistematik ve izlenebilir hale getirildi.

Çevresel sürdürülebilirlik alanında ise Ekim 2024'te uygulamaya alınan ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi ile enerji kullanımı izleniyor; Kasım 2025'te uygulanan ISO 14064 ile sera gazı emisyonları hesaplanıp raporlanıyor. Eylül 2026'da eklenen ISO 14046 ile su kullanımı ve su ayak izinin değerlendirilmesi kalite sistemine dahil edildi. Bu çalışmalar, enerji, karbon ve su yönetimini kapsayarak hizmetlerin çevresel etkilerinin izlenmesini ve kaynak verimliliğini hedefliyor.

Güvenlik, yapay zeka ve kurumsal olgunluk:

Dijital hizmetlerde bilgi güvenliği ve kişisel verilerin korunması da öncelikler arasında. Temmuz 2026'da alınan ISO/IEC 27701 standardı, kişisel verilerin güvenli ve mevzuata uygun yönetilmesine yönelik gizlilik altyapısını güçlendirdi ve yolcu ile çalışan verilerinin korunmasını sistematik hale getirdi.

Risk yönetimi alanında Ağustos 2026'da alınan ISO 31000 ile risk ve fırsatların sistematik değerlendirilmesi sağlanırken, Eylül 2026'da elde edilen ISO/IEC 42001 ile yapay zeka uygulamalarının sorumlu ve kontrollü kullanımına ilişkin yönetişim çerçevesi kuruldu. Bu adımlar, karar süreçlerinin daha veriye dayalı ve hazırlıklı olmasını destekliyor.

UlaşımPark ayrıca EFQM Mükemmellik Modeli kapsamında yürüttüğü değerlendirmeler sonucunda, Mart 2025'te başlayan çalışmaların ardından Kasım 2025'te gerçekleştirilen EFQM değerlendirmesinde 4 yıldız elde etti. Bu sonuç, kurumun sürekli gelişim yaklaşımının bağımsız bir değerlendirmeyle tescillenmesi anlamına geliyor.

Toplamda kurumun edindiği 25 ulusal ve uluslararası belge, UlaşımPark'ın hizmet süreçlerini daha etkin, güvenli ve sürdürülebilir bir biçimde yönetme çabasının somut göstergesi olarak öne çıkıyor.

ULAŞIMPARK HİZMET KALİTESİNİ 25 BELGEYLE TESCİLLEDİ.