Torun'dan belediyenin mali tablosuna ilişkin yanıt

İYİ Partili Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun, görevdeki yönetimlerinin eleştirilere verdiği yanıtı yazılı açıklamayla açıkladı. Torun, önceki AK Parti dönemine dair iddiaları ve mevcut belediye bütçesinin kullanımını gündeme getirerek, hem yapılan yatırımları hem de mali düzenlemeleri kamuoyuyla paylaştı.

Yönetim değişikliğinin mali sonuçları:

Torun, göreve geldiklerinde karşılaştıkları mali tablonun ayrıntılarını paylaştı. Buna göre geçmiş dönemde satıldığı belirtilen arazilerin güncel değerinin 594 milyon lira civarında olduğunu söyledi. Kendi dönemlerinde ise belediye tarafından satılan arazinin tutarını 60 milyon lira olarak açıkladı ve bu gelirle fazladan çalıştırılan personelin tazminatlarının ödendiğini belirtti.

SGK ve maliye borçlarının yapılandırılması ve ödenmesine ilişkin rakamları da paylaşan Torun, bazı ödemelerin arazi karşılığı yapıldığını ve bazılarını nakit karşıladıklarını söyledi. Açıklamada yer alan rakamlar şu şekilde: arazi karşılığı 75 milyon lira, tasarrufla nakit ödenen toplam SGK ve maliye ödemesi 175 milyon lira ve taksitlendirilen SGK/maliye borcu 50 milyon lira. Torun, bu adımlarla belediyenin faiz yükünden kurtarıldığını vurguladı.

Yatırımlar, tasarruf ve personel düzenlemesi:

Başkan Torun, eleştirilere karşı yatırımların sürdüğünü; hizmete açılan tesisler ve yenilenen altyapı çalışmalarının halk yararına olduğunu belirtti. Açılan projeler arasında lokum tesisi, soğuk hava deposu, Halk Ekmek uygulaması, su şebekesi yenilemesi ve belediye ile kongre binasının inşası sayıldı. Torun, ayrıca sanayi sitesi dükkânları, belediye dükkânları, park ve spor alanları gibi üstyapı yatırımlarının devam ettiğini ifade etti.

Yatırımların nasıl finanse edildiğine dair ise sıkı bir tasarruf politikası sunduklarını belirterek, önceki dönemde belediyeden maaş alan kişi sayısının 310 iken bugün bunun 170'e düşürüldüğünü söyledi. Torun, bu tasarrufların hizmetlerin devamını sağladığını ve kaynakların kamu yararına kullanılmasına katkı verdiğini kaydetti.

Torun, açıklamasında yer alan eleştirilerini sert bir dille sürdürerek, önceki yönetimi halka karşı sorumsuz davranmakla suçladı ve "Biz bir söz verdik, bizim ağzımızdan yalnızca gerçekleri duyacaksınız" ifadesini kullandı. Ayrıca, bazı kişilerin belediye bütçesini şahsi kullanım biçiminde değerlendirdiklerini iddia etti ve "2-3 milyarlık gayrimenkul bırakmışlar yalancılar" sözleriyle suçlamalarını özetledi.

Son bölümde Torun, tamamlanan her projenin ardından kendilerine yönelik saldırıların arttığını, bunun zamanlamasının da dikkat çekici olduğunu belirtti. Belediye yönetiminin hizmet üretmeyi sürdürdüğünü ve eleştirilere rağmen yatırımların halk yararına devam edeceğini vurguladı. Torun, iddialara karşı tüm bilgileri gerektiğinde paylaşacaklarını ve hesap verilebilir bir yönetim anlayışıyla hareket edeceklerini ifade etti.

OSMANELİ BELEDİYE BAŞKANI BEKİR TORUN