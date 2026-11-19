Olayın ortaya çıkışı:

Cihan Özdemir, Bursa Osmangazi'de faaliyet gösteren bir aktar olarak daha önce verdiği röportajların izinsiz kullanıldığını yakınlarının telefonlarından haberdar oldu. Yakın çevresinin reklamlarda gördükleri ürünleri neden tavsiye ettiğini sorması üzerine, paylaşılan bağlantıları inceleyince görüntülerinin yapay zeka ile değiştirildiğini tespit etti.

Sahte reklamlarda Özdemir'in söylemediği ifadeler yer aldı ve görüntüler farklı ürün tanıtımlarında kullanıldı. Reklamlarda adı geçen ürünler arasında tansiyon ürünü, ayda 30 kilo kaybettirdiği iddia edilen Dubai kahvesi, basur ürünü ve göz damlası bulunuyor. Özdemir, bu videoların özellikle WhatsApp üzerinden yoğun şekilde yayıldığını ve bağlantılar aracılığıyla birçok kişiye ulaştığını anlattı.

Ayrıca sahte reklamlarda işletmesinin İstanbul'un farklı ilçelerinde faaliyet gösteriyormuş gibi sunulduğu, ürünlerin kısa sürede çeşitli sağlık sorunlarını çözdüğü yönünde gerçek dışı vaatlerde bulunulduğu belirtildi. Görüntülerinin haberi ve izni dışında kullanıldığını vurgulayan Özdemir, bu tür içeriklere itibar edilmemesi gerektiğini kaydetti.

Hukuki süreç ve uyarılar:

Yaşananların ardından reklamlara ulaşmaya çalıştıklarını ancak sonuç alamayan Özdemir, hukuki yollara başvurdu. Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduğunu, satışa sunulan dört ürüne ait bağlantıları, telefon numaralarını ve WhatsApp hatlarını yetkililere teslim ettiğini söyledi.

Özdemir ayrıca emniyette ifade verdiğini ve Siber Suçlarla Mücadele Birimine başvurduklarını aktardı. Sosyal medya hesaplarının sürekli değiştirilmesinin sahte reklamlarla mücadeleyi zorlaştırdığına dikkat çekti.

Özdemir, özellikle ileri yaştaki vatandaşların yapay zeka ile hazırlanmış videoları gerçek zannedebildiğini belirterek kamuoyunu uyardı: "Vatandaşlar çok dikkatli olsun". Kendi görüntülerinin yer aldığı reklamların gerçeği yansıtmadığını ve bu ürünlerle herhangi bir ilgisinin bulunmadığını yineledi.

Olay, yapay zeka teknolojisinin kötüye kullanımına dair bir örnek olarak kayda geçerken, yetkililer tarafından yürütülecek soruşturmalarla reklamların kaynağı ve yayıldığı kanalların takibi önem kazanıyor. Vatandaşlara bilinmeyen bağlantılara tıklamamaları ve şüpheli içerikleri ilgili makamlara iletmeleri öneriliyor.

BURSA’DA AKTAR VE BİTKİSEL ÜRÜNLER SEKTÖRÜNDE FAALİYET GÖSTEREN CİHAN ÖZDEMİR’İN RÖPORTAJ GÖRÜNTÜLERİ, YAPAY ZEKA TEKNOLOJİSİYLE DEĞİŞTİRİLEREK DOLANDIRICILARIN SAHTE ÜRÜN REKLAMLARINDA KULLANILMAYA BAŞLANDI.