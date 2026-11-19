MHP Diyarbakır İl Başkanı mangalda ciğer pişirdi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Diyarbakır İl Başkanı Hasan Özcoşkun, Mezopotamya Gurme 2026 - 8. Mezopotamya Gurme ve Yöresel Lezzetler Fuarı'na katıldı. Yurdun dört bir yanından gelen stantları gezen Özcoşkun, Diyarbakır standında mangalın başına geçerek kentin meşhur ciğerini kendi elleriyle pişirdi ve ziyaretçilere ikram etti.

fuarda stant gezisi ve sunum:

Özcoşkun, fuarda kent mutfağının temsil edildiği stantlarda incelemelerde bulundu. Diyarbakır'ın köklü mutfak kültürünü tanıtmak amacıyla gerçekleştirilen sunumda ciğer pişirme anları vatandaşların ilgisini çekti ve standa gelenler lezzeti tatma fırsatı buldu.

lezzetlerin tanıtımı ve teşekkür:

Başkan Özcoşkun, fuarın sadece Diyarbakır değil, Türkiye’nin farklı bölgelerine ait lezzetlerin tanıtılmasına da imkan sağladığını vurguladı ve etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti. Katılımının fuara görsel ve kültürel bir renk kattığı bildirildi.

MHP DİYARBAKIR İL BAŞKANI HASAN ÖZCOŞKUN, MEZOPOTAMYA GURME FUARINA KATILDI. ÖZCOŞKUN, BURADA MANGALIN BAŞINA GEÇEREK CİĞER PİŞİRİP VATANDAŞLARA İKRAM ETTİ.