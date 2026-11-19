Okey masasında şaşırtan misafir

Rize’nin Hemşin ilçesi Yaltkaya Köyü muhtarı İbrahim İmamzade ile ayrılmaz ikili olan Ragnar, Amerikan Terrier cinsi köpek olarak sahibinin peşini kahvehaneye kadar bırakmıyor. Her gelişinde okey masasına yaklaşan Ragnar, zaman zaman oyuncuların yanına oturup oyunu izleyerek ilgi odağı oluyor.

Kahvehanenin yeni rutini:

Kahvehane atmosferinde sakin tavırları ve dikkat çeken duruşuyla ön plana çıkan Ragnar, masaya oturarak ya da etrafta dolanarak oyun sırasında vatandaşların ilgisini topluyor. Amerikan Terrier ırkı olmasının getirdiği hareketlilik ve sosyaliyeti, ortamda renkli görüntüler oluşmasına neden oluyor.

Vatandaşların tepkisi:

Mahalle sakinleri, Ragnar’ın kahveye uğramasını alışkanlık haline getirdiğini ve onu gördüklerinde şaşkınlık ve neşe karışımı tepki verdiklerini söylüyor. Muhtar İmamzade ile arasındaki bağ ve köpeğin yumuşak tavırları, kahvehanede dostane bir atmosfer yaratıyor.

Okey masasının en renkli oyuncusu: "Ragnar"