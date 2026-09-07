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Toryum odaklı yeni nesil nükleer için Copenhagen Atomics ile TENMAK ortaklığı

TENMAK ile Copenhagen Atomics, toryum yakıtlı küçük modüler ve ergimiş tuz reaktörleri için Ar-Ge, yerli üretim ve sanayi katılımını öngören mutabakat zaptı imzaladı.

GİRİŞ: 07 Eylül 2026 - 10:50

GÜNCELLEME: 07 Eylül 2026 - 10:57

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Toryum odaklı yeni nesil nükleer için Copenhagen Atomics ile TENMAK ortaklığı

TENMAK ile Copenhagen Atomics arasında toryum odaklı iş birliği

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu (TENMAK) ile Danimarka merkezli Copenhagen Atomics arasında İstanbul Çekmece Yerleşkesi’nde bir mutabakat zaptı imzalandı. Törene Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da refakat etti. İmzalar, yeni nesil nükleer teknolojilerde toryum yakıtının kullanımına yönelik ortak Ar-Ge çalışmalarını başlatmayı hedefliyor.

küçük modüler reaktörler ve toryumun önemi:

Bakan Bayraktar, küçük modüler reaktörlerin (“nükleerin yeni çağı” olarak adlandırılan) hızla geliştiğini belirterek, Türkiye’de kamu ve özel sektörün paralel projeler yürüttüğünü vurguladı. Mutabakat zaptının öne çıkan yönlerinden biri, Copenhagen Atomics’in konseptinde toryum yakıtının merkezde olması. Bayraktar, toryumun Türkiye’de yoğun olarak bulunan bir kaynak olması nedeniyle dışa bağımlılığı azaltma potansiyeline dikkat çekti ve bu iş birliğinin ticarileşme hedefi taşıdığını ifade etti.

ergimiş tuz reaktörleri ve yerli tedarik hedefi:

Anlaşma çerçevesinde öncelikli çalışma başlıklarından biri, toryumun Ergimiş Tuz Reaktörleri (molten salt reactors) için uygun yakıt bileşiklerinin Türkiye’de Ar-Ge ve projelendirme yoluyla geliştirilmesi olacak. Amaç, nükleer yakıt standartlarını karşılayan toryum bileşiklerinin yerli imkanlarla üretilmesini sağlamak ve Türkiye’yi uluslararası tedarik zincirinde etkin bir oyuncu konumuna taşımak olarak açıklandı.

Copenhagen Atomics, toryum yakıt çevrimini mümkün kılabilecek dördüncü nesil reaktör konseptleri üzerinde çalışıyor. Şirketin üzerinde durduğu modüler ergimiş tuz konsepti ise "Onion Core" adıyla anılıyor; TENMAK ile yapılan mutabakat bu teknolojinin Türkiye’nin araştırma altyapısı, insan kaynağı ve sanayi kabiliyetleri doğrultusunda değerlendirileceğini öngörüyor.

Mutabakatta ayrıca yerli sanayi ve teknoloji paydaşlarının, araştırmacıların ve mühendislik kapasitesinin sürece dahil edilmesi taahhüt edildi. Bu yaklaşım, hem Ar-Ge kapasitesinin güçlendirilmesini hem de ileri teknolojiye dayalı katma değerli ürünlerin geliştirilmesini hedefliyor.

Bakan Bayraktar, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın teşvik programlarının sektörde ilgi oluşturduğunu, Türkiye’deki yatırımcıların kamu kurumlarıyla iş birliği içinde projeleri yürüttüğünü belirtti. İmzalanan mutabakatın ilerleyen aşamalarda somut prototiplere ve ticarileşmeye dönüşmesi bekleniyor.

Taraflar, önümüzdeki dönemde ortak Ar-Ge projeleri, pilot imalat çalışmaları ve insan kaynağı geliştirme faaliyetleriyle iş birliğini derinleştirmeyi planlıyor. Bu süreçte hedeflenen adımlar, toryumun yeni nesil reaktörlerde güvenli ve rekabetçi bir yakıt olarak kullanılabilirliğinin değerlendirilmesi ve uluslararası pazarda Türkiye’nin rolünün güçlendirilmesi yönünde şekillenecek.

TENMAK İLE COPENHAGEN ATOMİCS, YENİLİKÇİ NÜKLEER TEKNOLOJİLER ALANINDAKİ AR-GE KAPASİTESİNİ...

TENMAK İLE COPENHAGEN ATOMİCS, YENİLİKÇİ NÜKLEER TEKNOLOJİLER ALANINDAKİ AR-GE KAPASİTESİNİ GELİŞTİRMEK AMACIYLA MUTABAKAT ZAPTI İMZALADI. TENMAK İSTANBUL ÇEKMECE YERLEŞKESİNDE GERÇEKLEŞEN İMZA TÖRENİNE BAKAN BAYRAKTAR REFAKAT ETTİ.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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