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Trabzon'da mahalle yolları ulaşıma açıldı, yayla yolları için dikkat çağrısı

Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekipleri kapanan mahalle yollarını ulaşıma açtı; yayla yollarındaki çalışmalar sürüyor, sürücülerin bu yolları kullanmamaları istendi.

GİRİŞ: 10 Kasım 2026 - 13:19

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EDİTÖR: Serkan Varol

Trabzon'da mahalle yolları ulaşıma açıldı, yayla yolları için dikkat çağrısı

Trabzon'da mahalle yolları ulaşıma açıldı, yayla yolları için dikkat çağrısı

Trabzon'un yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı sonrası Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekipleri, karla mücadele çalışmalarını yoğunlaştırdı. Kapanan kırsal mahalle yollarının tamamı kısa sürede ulaşıma açılırken, yayla yollarındaki çalışmaların sürdüğü bildirildi.

çalışmaların kapsamı:

Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, ulaşımda aksama yaşanmaması ve vatandaşların mağduriyet yaşamaması amacıyla koordineli şekilde görev yaptı. Belediye yetkilileri, ekiplerin yoğun çalışması sonucunda 18 ilçede de kapalı mahalle yolu bulunmadığını vurguladı.

vatandaşlara güvenlik uyarısı:

Büyükşehir Belediyesi, yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle yayla yollarının halen çalışmalardan dolayı tehlike arz ettiğini belirtti ve sürücülerin bu yolları kullanmamalarını istedi. Yetkililer, vatandaşlardan her türlü olumsuzluğu Trabzon İletişim ve Koordinasyon Merkezi (TİKOM) Alo 153 hattına bildirmelerini rica etti.

Belediye açıklamasında, yolların güvenli şekilde sağlanması için gerekli tüm tedbirlerin alındığı belirtilirken, sürücülere tedbirli olmaları çağrısı yapıldı. Yayla yollarındaki çalışmaların tamamlanmasına kadar ulaşımın kontrollü ve dikkatli olması gerektiği kaydedildi.

TRABZON’UN YÜKSEK KESİMLERİNDE ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞININ ARDINDAN KAPANAN KIRSAL MAHALLE...

TRABZON’UN YÜKSEK KESİMLERİNDE ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞININ ARDINDAN KAPANAN KIRSAL MAHALLE YOLLARININ TAMAMI ULAŞIMA AÇILIRKEN, YAYLA YOLLARINDAKİ ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, SÜRÜCÜLERİ CAN VE MAL GÜVENLİĞİ AÇISINDAN YAYLA YOLLARINI KULLANMAMALARI KONUSUNDA UYARIYOR.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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