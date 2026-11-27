hazırlıklar başladı
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında deplasmanda oynayacağı Göztepe maçı için antrenmanlarına start verdi. Teknik Direktör Thomas Reis yönetimindeki idman, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde gerçekleştirildi.
oyuncu gruplarına göre program:
CSKA Sofya karşılaşmasında forma giyen futbolculara rejenerasyon çalışması uygulanırken, diğer oyuncular antrenmanın ilk bölümünde ısınma hareketleriyle sahaya hazırlanıp salonda kuvvet çalışması yaptı. Bu ayrıştırma, dinamik yüklemeyi dengeleyip oyuncuların maç temposuna sağlıklı dönmesini amaçlıyor.
haftalık hazırlık takvimi:
Bordo-mavililer, Göztepe karşılaşmasının hazırlıklarını yarın saat 13.00'te yapılacak antrenmanla sürdürecek. Teknik ekip, kondisyonu korumanın yanı sıra taktiksel prova ve rakip analizine de ağırlık verecek.
TRABZONSPOR, TRENDYOL SÜPER LİG’İN 13. HAFTASINDA DEPLASMANDA KARŞILAŞACAĞI GÖZTEPE MAÇININ HAZIRLIKLARINA BAŞLADI.
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