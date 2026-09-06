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Trabzonspor ilk yarıda üstünlüğü garantiledi: Gençlerbirliği 0-3 geride

Trabzonspor, Gençlerbirliği karşısında ilk yarıyı Onuachu'nun iki golü ve Salah'ın penaltısıyla 3-0 önde tamamlayarak maçta kontrolü ele aldı.

GİRİŞ: 06 Eylül 2026 - 21:20

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Kerem Güneş

Trabzonspor ilk yarıda üstünlüğü garantiledi: Gençlerbirliği 0-3 geride

ilk yarıda goller ve maçın kırılma anları:

Trendyol Süper Lig 4. haftasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı bordo-mavililerin net üstünlüğüyle tamamlandı. Mücadelenin başından itibaren daha etkin olan Trabzonspor, henüz 5. dakikada Aral Şimşir'in sol kanattan gönderdiği ortaya arka direkte iyi yükselen Onuachu ile 1-0 öne geçti.

12. dakikada ceza sahası içindeki mücadelenin ardından hakem VAR görüntüleri sonrası penaltı kararı verdi. 14. dakikada beyaz noktaya gelen Mohamed Salah, kaleci İrfancan Eğribayat'ın solundan topu ağlarla buluşturarak farkı ikiye çıkardı.

Trabzonspor baskısını sürdürdü ve 22. dakikada Pina'nın sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği yerden pasta Onuachu topu takip edip skoru 3-0 yaptı. Kalan bölümde Gençlerbirliği konum bulmakta zorlandı; 28. dakikada Muçi'nin vuruşunu kaleci İrfan kornere çekerken, 33. dakikada Aral Şimşir'in korner öncesi vuruşu direkten döndü. İlk yarının son anlarında Mustafa Eskihellaç'ın uzun pasında Dju kaleciyle karşı karşıya pozisyon buldu ancak şutu İrfan'dan geri döndü.

trabzonspor kadrosu ve değişiklikler:

Trabzonspor ilk 11'inde Onana, Pina, Savic, Nwaiwu, Mustafa Eskihellaç, Fabio, Ozan Tufan, Ernest Muçi, Aral Şimşir, Mohamed Salah ve Onuachu yer aldı. 43. dakikada Dju oyuna girerken Onuachu oyundan çıktı. Yedekler arasında Ahmet Doğan Yıldırım, Onuralp Çevikkan, Samet Akaydin, Umut Nayir, Cenk Özkaçar, Cabral, Melih Kabasakal, Metehan Mimaroğlu ve Ali Habeşoğlu bulunuyor. Teknik sorumlu Hüseyin Çimşir'dir.

gençlerbirliği kadrosu, hakemler ve kartlar:

Gençlerbirliği sahaya İrfan Can Eğribayat, Pereira, Goutas, Thalisson, Fıratcan Üzüm, Diabate, Traore, Oğulcan Ülgün, Tongya, Gouveia ve Koita ile çıktı. Yedekler listesinde Gökhan Akkan, Etebo, Mendes, Orakpo, Arda Arslan, Salih Uçan, Muhammet Enser Çavuşoğlu, Abdurrahim Dursun, Soares Luis ve Metehan Baltacı yer aldı. Teknik direktör Metin Diyadin yönetiminde takım, ilk yarıda gol yollarında etkili olamadı.

Maçın hakem triosu Çağdaş Altay, Kerem Ersoy ve Hüseyin Aylak olarak kayıtlarda yer aldı. İlk yarıda sarı kart gören oyuncular arasında Gençlerbirliği'nden Diabate, Trabzonspor'dan ise Fabio ve Ernest Muçi bulunuyor. Goller olarak ilk yarıda Onuachu (dk. 5 ve 22) ile Mohamed Salah'ın (dk. 14 pen.) isimleri geçti.

TRENDYOL SÜPER LİG’İN 4. HAFTASINDA TRABZONSPOR, GENÇLERBİRLİĞİ’Nİ KONUK EDİYOR. MÜSABAKANIN İLK...

TRENDYOL SÜPER LİG’İN 4. HAFTASINDA TRABZONSPOR, GENÇLERBİRLİĞİ’Nİ KONUK EDİYOR. MÜSABAKANIN İLK YARISINI BORDO-MAVİLİLERİN 3-0 ÜSTÜNLÜĞÜ İLE TAMAMLANDI.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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