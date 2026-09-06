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Kepez'de doğum gününde cansız bulunan genç nedeniyle aile yasa boğuldu

Kepez'de ağaçlık alanda başından vurulmuş bulunan 35 yaşındaki Cemal B.'nin bugün doğum günü olduğu bildirildi; olayla ilgili soruşturma sürüyor.

GİRİŞ: 06 Eylül 2026 - 21:50

GÜNCELLEME: 06 Eylül 2026 - 22:08

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Kepez'de doğum gününde cansız bulunan genç nedeniyle aile yasa boğuldu

Kepez'de ağaçlık alanda bir kişinin cansız bedeni bulundu

Antalya'nın Kepez ilçesinde, Yeşiltepe Mahallesi Halide Edip Caddesi yakınlarındaki ağaçlık alanda bir kişinin hareketsiz yattığı ihbarı üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Yapılan incelemede, isminin Cemal B. (35) olduğu belirlenen kişinin yanındaki bir tabanca ile başından vurulmuş halde bulunduğu ve hayatını kaybettiği tespit edildi. Olayın saat 18.00 sıralarında gerçekleştiği bildirildi.

olayın keşfi ve ilk müdahale:

Çevredeki vatandaşların durumu fark ederek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine polis ve sağlık ekipleri bölgeye intikal etti. Olay yerinde yapılan ilk tespitlerde şahsın yanında silah bulunduğu, vücudunda ise ateşli silah yaralanmasına işaret eden bulgulara rastlandığı belirtildi. Kimliğinin tespitinin ardından olay yerine savcılık çağrıldı ve olay yeri incelemesi başlatıldı.

soruşturma süreci ve yakınların tepkisi:

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Olay yeri İnceleme ekipleri çalışmaya katıldı. Olayı haber alarak gelen yakınları zaman zaman sinir krizi geçirirken, kardeşinin "Ağabey" diye feryat etmesi çevrede duygusal anların yaşanmasına neden oldu. Bugünün aynı zamanda ölen kişinin doğum günü olduğu öğrenildi.

Savcılık ve olay yeri incelemesinin tamamlanmasının ardından cenaze, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayın intihar olma ihtimali üzerinde durulmakla birlikte, resmi soruşturma devam ediyor ve yetkililer tarafından yapılacak adli işlemlerin ardından olayla ilgili ayrıntılar netleşecek.

ANTALYA’DA AĞAÇLIK ALANDA BİR KİŞİNİN CANSIZ BEDENİ BULUNDU. BUGÜN DOĞUM GÜNÜ OLDUĞU ÖĞRENİLEN...

ANTALYA’DA AĞAÇLIK ALANDA BİR KİŞİNİN CANSIZ BEDENİ BULUNDU. BUGÜN DOĞUM GÜNÜ OLDUĞU ÖĞRENİLEN GENCİN ÖLÜM HABERİNİ ALARAK GELEN KARDEŞİNİN “AĞABEY” FERYADI YÜREKLERİ DAĞLARKEN, YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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