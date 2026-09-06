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Uşak'ta karting rüzgarı: Motul şampiyonasının 5. ayağı tamamlandı

Uşak'ta gerçekleşen Motul Türkiye Karting Şampiyonası 5. ayağında Spor Toto ve Uşak Belediyesi destekli 1.370 m pistte 45 sporcu dört kategoride yarıştı.

GİRİŞ: 06 Eylül 2026 - 21:31

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Uşak'ta karting rüzgarı: Motul şampiyonasının 5. ayağı tamamlandı

Uşak'ta karting heyecanı sona erdi

Motul Türkiye Karting Şampiyonası'nın 5. ayak yarışları, Spor Toto ve Uşak Belediyesi katkılarıyla bin 370 metre uzunluğundaki Uşak Belediyesi Motorsporları Pisti'nde tamamlandı. Organizasyon, hem pistte hem tribünlerde yoğun bir rekabete sahne oldu ve izleyicilere keyifli anlar yaşattı.

yarışın öne çıkanları:

Pistte toplam 45 sporcu dört ayrı kategoride dereceye girebilmek için yarıştı. Kıyasıya geçen mücadelelerin sonunda kategorilerde ilk sırada yer alan sporcular şöyle belirlendi: Micro kategorisinde erkeklerde Ali Ersin Yücesan, kadınlarda Nilhan Yeşiltay; Mini kategorisinde erkeklerde Bulut Tırınk, kadınlarda Tuğba Yeşiltay; Junior kategorisinde erkeklerde Rüzgar Tırınk, kadınlarda Elif Yağmur Yeşiltay. Senior kategorisinde ise Ateş Birinci yarışın galibi oldu.

ödül töreni ve kapanış:

Yarışların ardından kategorilerinde dereceye giren sporculara kupaları takdim edildi. Ödül töreni, katılımcıların ve organizasyon ekibinin toplu fotoğraf çekimiyle son buldu; etkinlik, yerel desteklerin katkısıyla başarılı ve izleyici dostu bir ayağı geride bıraktı.

MOTUL TÜRKİYE KARTİNG ŞAMPİYONASI’NIN 5. AYAK YARIŞLARI, UŞAK’TA TAMAMLANDI.

MOTUL TÜRKİYE KARTİNG ŞAMPİYONASI’NIN 5. AYAK YARIŞLARI, UŞAK’TA TAMAMLANDI.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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