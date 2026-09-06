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Alsancak'ta mücadele 1-1 sona erdi: Altay ve Denizli İdmanyurdu puanları paylaştı

Altay ile Denizli İdmanyurdu, Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda 1-1 berabere kaldı; Arif Yanarlı ve Mustafa Arda Mutlu'nun golleriyle skor eşitlendi.

GİRİŞ: 06 Eylül 2026 - 21:22

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Sinem Aksoy

Alsancak'ta mücadele 1-1 sona erdi: Altay ve Denizli İdmanyurdu puanları paylaştı

maç özeti:

TFF 3. Lig 2. Grup 1. hafta maçında Altay ile Denizli İdmanyurdu, Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda karşılaştı ve mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı. Karşılaşmanın hakem triosu Oğuzhan Demir, Hakan Balkan ve Selahattin Özkan'dan oluştu.

Ev sahibi takımın golünü 21. dakikada Arif Yanarlı kaydederken, Denizli İdmanyurdu 77. dakikada Mustafa Arda Mutlu ile skora denge getirdi. Maç boyunca her iki takım da yer yer baskı kursa da skoru değiştirecek başka gol gelmedi.

kadro ve değişiklikler:

Altay: Ulaş Hasan Özçelik, Mert Tiyansan, İbrahim Kıravı, Mert Yıldırım (Mehmet Nur Kaymaz dk. 57), Nurullah Efe Kocatürk (Efe Pehlivan dk. 82), Anıl Serhan Öztürk, Mehmet Onur Yıldız, Ahmet Yakup Çoban, İsa Toygar Ekinci (Caner Baycan dk. 82), Ali Kızılkuyu (Emirhan Kör dk. 63), Arif Yanarlı.

Denizli İdmanyurdu: Umutcan Yenisoy, Nazmi Candoğan, Şevket Yıldız, Mehmet Deveci (Tolga Yakut dk. 68), Mustafa Arda Mutlu, Atakan Üner (Ömer Bilici dk. 87), Alperen Kahraman, Emre Işık (Tusan Ubuz dk. 85), Bora Taşdemir (Abdulkadir Açar dk. 68), Emirhan Kahraman, Yavuz Selim Tatar (Mahmut Er dk. 46).

disiplin ve değerlendirme:

Maçta sarı kart gören oyuncular arasında Altay'dan Nurullah Efe Kocatürk, Ahmet Yakup Çoban, Mert Yıldırım, Anıl Serhan Öztürk; Denizli İdmanyurdu'ndan ise Atakan Üner, Mahmut Er, Alperen Kahraman, Tolga Yakut yer aldı. Bu kartlar, ikinci haftaya hazırlık açısından her iki takımın da kadro tercihlerini etkileyebilir.

Sezonun açılış haftasında alınan bu beraberlik, her iki ekibin de ligde puanla başlamasına imkan tanıdı. Maçın öne çıkanları olarak Arif Yanarlı'nın erken golü ve Mustafa Arda Mutlu'nun ikinci yarıdaki dengeleyici vuruşu kayda geçti.

TFF 3. LİG 2. GRUP’UN 1. HAFTASINDA ALTAY, SAHASINDA DENİZLİ İDMANYURDU İLE 1-1 BERABERE...

TFF 3. LİG 2. GRUP’UN 1. HAFTASINDA ALTAY, SAHASINDA DENİZLİ İDMANYURDU İLE 1-1 BERABERE KALDI.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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