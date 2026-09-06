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Banaz Sanayi Sitesi kavşağında iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Uşak'ın Banaz ilçesinde Banaz Sanayi Sitesi kavşağı yakınında iki otomobil çarpıştı; kazada 6 kişi yaralandı, yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

GİRİŞ: 06 Eylül 2026 - 21:41

GÜNCELLEME: 06 Eylül 2026 - 21:44

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Banaz Sanayi Sitesi kavşağında iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Banaz Sanayi Sitesi kavşağında kaza

Uşak'ın Banaz ilçesinde, Banaz Sanayi Sitesi Kavşağı yakınlarında iki otomobilin çarpışması sonucu birden fazla kişi yaralandı. Olay yerinde ilk müdahale ekipleri sevk edildi.

Olayın detayları:

Edinilen bilgiye göre, C.A. (56) idaresindeki 64 LY 035 plakalı otomobil ile Y.K. (58) yönetimindeki 16 BSB 753 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 16 BSB 753 plakalı araç tarlaya devrildi.

Yaralılar ve müdahale:

Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü Y.K. ile araçlarda bulunan S.A. (51), S.A. (48), M.A. (23), F.YK. (57) ve E.H.K. (23) yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı ve olayla ilgili olarak yetkililerce inceleme başlatıldı.

UŞAK’IN BANAZ İLÇESİNDE İKİ OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA 6 KİŞİ YARALANARAK...

UŞAK’IN BANAZ İLÇESİNDE İKİ OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA 6 KİŞİ YARALANARAK HASTANEYE KALDIRILDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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