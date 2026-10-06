Dolar 49,1734 +0,12%
Euro 55,3889 +0,44%
Bist 12.374,26 -0,56%
Altın Gram 6.635,13 +0,96%
EUR/USD 1,1261 +0,34%
Brent Petrol 100,51 +0,19%
--°

Trabzonspor Samsunspor maçı öncesi saha çalışmalarını yoğunlaştırdı

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig 7. haftasında oynayacağı Samsunspor maçına Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Thomas Reis yönetiminde yapılan antrenmanlarla hazırlanıyor.

GİRİŞ: 06 Ekim 2026 - 20:18

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Sinem Aksoy

Trabzonspor Samsunspor maçı öncesi saha çalışmalarını yoğunlaştırdı

antrenman programı:

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Samsunspor maçı hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde sürdürdü. Teknik direktör Thomas Reis yönetiminde gerçekleştirilen idman takımın maç öncesi ritmini korumayı ve maç temposuna uyum sağlamayı hedefledi.

antrenmanın içeriği:

Seans ısınma çalışmasıyla başladı, ardından oyuncular pas ve sonuçlandırma egzersizleri üzerinde çalıştı. Antrenman, dar alanda oynanan çift kale maçla tamamlandı; bu bölümde takımın baskı altındaki top tutuşu ve hızlı son pas uygulamaları öne çıktı. Teknik heyet, özellikle hücum organizasyonları ve kısa pas bağlantıları üzerinde durdu.

doğum günü kutlaması:

Antrenman öncesinde takım içerisinde Cenk Özkacar için bir doğum günü kutlaması yapıldı. Oyuncu ve teknik heyet, Özkacar'ı tebrik etti ve moral desteği gösterdi. Trabzonspor hazırlıklarına yarın saat 18.00'de yapılacak antrenmanla devam edecek.

BORDO-MAVİLİLER, TRENDYOL SÜPER LİG’İN 7. HAFTASINDA DEPLASMANDA KARŞILAŞACAĞI SAMSUNSPOR MAÇININ...

BORDO-MAVİLİLER, TRENDYOL SÜPER LİG’İN 7. HAFTASINDA DEPLASMANDA KARŞILAŞACAĞI SAMSUNSPOR MAÇININ HAZIRLIKLARINA DEVAM ETTİ.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Galatasaray Kasımpaşa maçı öncesi ritmini sağlamlaştırıyor
images

Karşıyaka üstün performansla Türkiye Kupası'nda tur atladı
images

V.Bank'tan Antalya'da geri dönüş: şampiyonlar kupasında eczacıbaşı'yı 3-2 mağlup...
images

Sakaryaspor kupada Bartın temsilcisini 2-0 yenip tur atladı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Galatasaray Kasımpaşa maçı öncesi ritmini sağlamlaştırıyor

Çaydeğirmeni'nde yeni jandarma karakolu bölge güvenliğine katkı sunacak

Karşıyaka üstün performansla Türkiye Kupası'nda tur atladı

Kestel'de baraka yangını istasyona sıçramadan kontrol altına alındı

TREND HABERLER

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Sarıyer'de karşı şeridin sıkıştırması zincirleme kazaya neden oldu

Okullarda gıda bilinci: Erzincan'da 1.004 öğrenciye hijyen ve israf eğitimi

Tercan'da tarlalar kışlık patatesle dolu: hasat sezonu başladı

Bandırma'da gençlik ve spor yatırımlarının ilerleyişini yerinde değerlendiren Adem Özalp

Erzincan'da gıda güvenliği denetimleri: sahte ürünlere sıkı takip

Gençler askerlerle aynı safta buluştu: 'Mehmetçik ile Bir Gün' deneyimi