Trabzonspor Samsunspor maçı öncesi saha çalışmalarını yoğunlaştırdı

antrenman programı:

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Samsunspor maçı hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde sürdürdü. Teknik direktör Thomas Reis yönetiminde gerçekleştirilen idman takımın maç öncesi ritmini korumayı ve maç temposuna uyum sağlamayı hedefledi.

antrenmanın içeriği:

Seans ısınma çalışmasıyla başladı, ardından oyuncular pas ve sonuçlandırma egzersizleri üzerinde çalıştı. Antrenman, dar alanda oynanan çift kale maçla tamamlandı; bu bölümde takımın baskı altındaki top tutuşu ve hızlı son pas uygulamaları öne çıktı. Teknik heyet, özellikle hücum organizasyonları ve kısa pas bağlantıları üzerinde durdu.

doğum günü kutlaması:

Antrenman öncesinde takım içerisinde Cenk Özkacar için bir doğum günü kutlaması yapıldı. Oyuncu ve teknik heyet, Özkacar'ı tebrik etti ve moral desteği gösterdi. Trabzonspor hazırlıklarına yarın saat 18.00'de yapılacak antrenmanla devam edecek.

BORDO-MAVİLİLER, TRENDYOL SÜPER LİG’İN 7. HAFTASINDA DEPLASMANDA KARŞILAŞACAĞI SAMSUNSPOR MAÇININ HAZIRLIKLARINA DEVAM ETTİ.