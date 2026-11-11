Trafikte 10 ayda ağır bilanço: 1.835 can kaybı, 345 bin 567 yaralı

Ocak–Ekim kaza bilançosu:

Emniyet Genel Müdürlüğü verileri, 2026 yılının Ocak-Ekim dönemine ilişkin trafik bilançosunu açıkladı. Ülke genelinde toplam 578.989 trafik kazası meydana geldi; bu kazalarda 1.835 kişi yaşamını yitirdi, 345.567 kişi yaralandı. Ekim ayına ilişkin olarak Trafik Başkanlığı, bir ayda 59.211 kazada 34.449 kişinin yaralandığını ve 207 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

11 Ekim'de Manisa'da yaşanan ve 11 kişinin hayatını kaybettiği ağır kaza, kamuoyunu derinden etkiledi; bunun üzerine İçişleri Bakanlığı hem karadan hem havadan denetimleri sıklaştırdı.

sürücü hataları ve kaza sebepleri:

Veriler, kazaların büyük bölümünde insan faktörünün belirleyici olduğunu gösteriyor. Sürücü hatalarından kaynaklanan kaza sayısı 262.787 olarak kayıtlara geçti. Yayaların kazalara karıştığı olay sayısı 21.759, yolcu hatalarına bağlı kazalar ise 1.717 olarak raporlandı.

Hızla bağlantılı ihlaller öne çıktı: yol, hava ve trafiğin gerektirdiği şartlara uyulmaması nedeniyle 96.281 kaza oluştu; bunların içinde aşırı hızın doğrudan etkili olduğu 1.325 kaza yer aldı. Kırmızı ışık ihlalleri 5.259 kazaya, hatalı şerit değiştirme ise 24.186 yaralamalı kazaya sebep oldu. Trafiğe kapalı alanlara giren sürücü sayısı 8.864 olarak bildirildi.

Alkolün etkisi de önemli bir risk kaynağı oldu: 2026'nın ilk 10 ayında ölümlü veya yaralamalı kazalara karışan 1.267 sürücünün alkollü olduğu tespit edildi. Denetimlerde alkol alıp direksiyon başına geçen 189.697 sürücü yakalandı.

yaptırımlar ve denetim sonuçları:

Soruşturma ve denetim sonuçları da paylaşıldı. İlk 10 ayda 4.041.885 sürücüye çeşitli kural ihlalleri nedeniyle işlem yapıldı; şehir kamera sistemleriyle tespit edilen ihlaller sonucunda 20.522.042 araç plakasına ceza kesildi. Ayrıca 1.973.883 araç trafikten men edildi. Yaya ve yolcu ihlallerine ilişkin cezalar da dikkat çekti: 3.756 yayaya ve 92.280 yolcuya ceza uygulandı.

bursa'da kaza ve can kayıpları:

Büyükşehirlerdeki veriler arasında Bursa da yer aldı. 2026 Ocak-Ekim döneminde Bursa'da 8.981 yaralamalı kaza gerçekleşti; kaza yerinde yaşamını yitiren 51 kişi ve yaralanan 12.045 kişi kaydedildi. Sadece Ekim ayında kentte 783 yaralamalı kaza oldu; bu kazalarda 4 kişi hayatını kaybetti, 1.058 kişi yaralandı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü, sürücülerin kaza sonrasında ‘anlaşma’ yoluna gittikleri olayların resmi rakamlara dahil edilmediğini belirtti; bu açıklama yerel verilerin yorumunda önemli bir ayrıntı oluşturuyor.

Rakamlar, denetimlerin artırılmasına rağmen yollarda risk unsurlarının sürdüğünü gösteriyor. Emniyet verileri, sürücü davranışları ve hız yönetimi konusundaki eksikliklerin öncelikli müdahale alanları olduğuna işaret ediyor.

KAZALARDA YOLLAR KAN GÖLÜNE DÖNDÜ (ARŞİV)