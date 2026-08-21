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Trafikte makas atan sürücü sosyal medyadan tespit edilip 96 bin lira ceza aldı

Fatih'te makas atma görüntüleri sosyal medyada incelemeye alındı; F.B.'ye 2918 sayılı Kanun kapsamında toplam 96 bin TL ceza kesildi, araç ve ehliyet 60 gün men edildi.

GİRİŞ: 21 Ağustos 2026 - 10:35

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Trafikte makas atan sürücü sosyal medyadan tespit edilip 96 bin lira ceza aldı

Fatih'te makas atan sürücüye idari yaptırım

İstanbul Fatih’te trafikte makas atarken sosyal medyada paylaşılan görüntülerin incelemesi sonucunda sürücü tespit edildi ve hakkında idari işlem başlatıldı.

Olayın tespiti ve yakalama:

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Sanal Devriye çalışmaları kapsamında yayılan görüntüleri incelemeye aldı. Yapılan değerlendirmede ihlalin Fatih sınırları içinde gerçekleştiği belirlendi; ekipler plaka ve sürücü bilgilerini tespit ederek F.B. adlı sürücüyü yakaladı.

Uygulanan cezalar ve işlemler:

F.B.'ye, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamındaki 'makas atmak', 'yakın takip' ve 'saygısızca araç kullanmak' maddelerinden toplam 96 bin TL idari para cezası kesildi. Sürücünün kullandığı araç 60 gün süreyle trafikten men edilirken, sürücünün ehliyetine de geçici olarak 60 gün süreyle el konuldu.

F.B., adli işlem başlatılmak üzere polis merkezi amirliğine teslim edildi ve yetkili birimlerce işlemler devam ediyor.

İSTANBUL FATİH’TE TRAFİKTE MAKAS ATARAK İLERLEDİĞİ GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA YAYIMLANAN SÜRÜCÜYE...

İSTANBUL FATİH’TE TRAFİKTE MAKAS ATARAK İLERLEDİĞİ GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA YAYIMLANAN SÜRÜCÜYE MAKAS ATMAK, YAKIN TAKİP VE SAYGISIZCA ARAÇ KULLANMAK İHLALLERİNDEN TOPLAM 96 BİN TL İDARİ PARA CEZASI KESİLDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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