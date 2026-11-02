Trafikte tansiyon yükseldi: yolcu araçtan inip sürücüye saldırdı

Olayın ayrıntıları:

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde, İnönü Caddesi üzerinde iki sürücü arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüdü ve trafikte gerginlik yaşandı.

Tartışmanın ardından, hafif ticari araçta yolcu olarak bulunan bir şahıs aracından inerek diğer sürücüye doğru yöneldi. Şahısın sürücüye fiziksel olarak saldırmaya çalıştığı ve aynı zamanda hakaretler savurduğu belirtildi.

Görüntüler ve tepki:

Olay anı, tartışmayı yaşayan sürücü tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde hem sözlü provokasyon hem de saldırı girişimi yer alıyor.

İddialar olayın çıkış nedenini açıklamıyor; kaynakta olay sonrası polis veya diğer resmi makamların müdahalesine dair bir bilgi paylaşılmadı. Görüntüler, kaza ya da daha büyük bir arbede yaşanmadan önceki anları belgeliyor.

HAFİF TİCARİ ARAÇTA YOLCU OLARAK BULUNAN ŞAHIS, ARACINDAN İNEREK TARTIŞTIĞI SÜRÜCÜYE SALDIRMAYA ÇALIŞIP HAKARETLER SAVURDU.