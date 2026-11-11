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Trafikte tehlikeli gösteri: Alanya'da motosiklet akrobasi yapan sürücüler aranıyor

Alanya D-400 kara yolunda iki motosiklet sürücüsünün trafikte motosiklet üzerinde akrobasi yapması cep telefonu ile görüntülendi; polis ekipleri şüphelileri arıyor.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 14:28

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Trafikte tehlikeli gösteri: Alanya'da motosiklet akrobasi yapan sürücüler aranıyor

Olayın seyrine genel bakış:

Antalya’nın Alanya ilçesinde sabah saatlerinde trafikte tehlike yaratacak bir olay kayda geçti. D-400 kara yolu üzerinde, Konaklı istikametinden Alanya yönüne seyir halinde olan 2 motosiklet sürücüsü, hareket halindeyken motosiklet üzerinde akrobatik hareketler yaptı. Sürücülerin bu davranışları hem kendi canlarını hem de yoldaki diğer sürücülerin güvenliğini riske attı.

Görüntülerin kaydedilmesi:

O anlar, yoldan geçen bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Kayıtlarda sürücülerin trafikte normal akışı tehlikeye sokan manevraları net biçimde görülüyor. Görüntülerin sosyal medya ve yetkililere ulaşmasının ardından olay duyulması hızlandı.

Polis soruşturması ve arama çalışmaları:

Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Trafik güvenliğini hiçe sayan sürücülerin kimliklerinin tespit edilerek yakalanması için çalışmaların başlatıldığı, ekiplerin olayla ilgili araştırmayı sürdürdüğü bildirildi. Yetkililer, olayla ilgili incelemenin devam ettiğini ve sürücülerin tespit edilmesinin ardından gerekli işlemlerin yapılacağını açıkladı.

Görüntüler, trafikte alınması gereken önlemler ve sürücülerin sorumlulukları konusunda yeniden dikkat çekti. Olayla ilgili soruşturma ilerledikçe yetkililer yeni bilgiler paylaşacak.

Alanya’da motosiklet üzerinde tehlikeli akrobasi: Ölüme davetiye çıkardılar

Alanya’da motosiklet üzerinde tehlikeli akrobasi: Ölüme davetiye çıkardılar

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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