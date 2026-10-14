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Trafikte yol verme gerilimi 1 kilometre sürdü: aynaya vuran sürücü tehditte bulundu

Afyonkarahisar Kadına Caddesi'nde başlayan tartışma yaklaşık 1 kilometre sürdü. 03 AAC 303 plakalı sürücü aracın aynasına ve kaportasına vurup tehdit etti.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 10:05

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Trafikte yol verme gerilimi 1 kilometre sürdü: aynaya vuran sürücü tehditte bulundu

görüntüler ve olayın seyri:

Afyonkarahisar'da Kadına Caddesi'nde yol verme meselesi yüzünden başlayan tartışma, tarafların kısa sürede sakinleşememesiyle yaklaşık 1 kilometre boyunca devam etti. Olayın güvenlik kamerasına ve araç içi kameralarına yansıyan görüntülerde tansiyonun yükseldiği anlar açıkça görülüyor.

Birinci Küçük Sanayi Sitesi önünde duran 03 AAC 303 plakalı aracın sürücüsü, iddiaya göre aracından inerek arkasından gelen E.G.'nin otomobilinin aynasına ve kaportasına vurdu. Görüntülerde aynı zamanda saldırganın karşı taraftaki sürücüyü sözlü olarak tehdit ettiği belirtiliyor.

müdahale ve sonrası:

Olay anında çevrede bulunan bir motosiklet sürücüsü müdahale ederek tarafları ayırmaya çalıştı ve gerginliğin daha fazla tırmanmasını engelledi. Görüntüler, tanık müdahalesinin kısa süreli de olsa gerilimi düşürmekte etkili olduğunu gösteriyor.

Yaşananların ardından diğer araç sürücüsünün emniyete giderek şüpheliden şikâyetçi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili görüntüler adli sürece delil olarak sunulabilecek nitelikte olup, trafik uyuşmazlıklarında kayıtların önemini bir kez daha ortaya koydu.

Afyonkarahisar’da yol verme kavgası kamerada: Aracından inip tehditler savurdu

Afyonkarahisar’da yol verme kavgası kamerada: Aracından inip tehditler savurdu

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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