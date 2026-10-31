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Trafikteki tartışma sopalı meydan dayağına dönüştü, iki sürücüye 360 bin lira ceza

Hatay'da çevreyolunda motosiklet ile otomobil sürücüsü arasında çıkan tartışma sopalı kavgaya dönüşüp, iki sürücüye toplam 360 bin TL ceza verildi.

GİRİŞ: 31 Ekim 2026 - 09:30

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Trafikteki tartışma sopalı meydan dayağına dönüştü, iki sürücüye 360 bin lira ceza

Olayın detayları

Hatay'ın Defne ilçesi Subaşı Mahallesi çevreyolu kavşağında motosiklet sürücüsü Abdo Emir Yakıcı ile Tofaş marka otomobil sürücüsü arasında trafikte başlayan tartışma, kısa sürede sokak ortasında sopaların kullanıldığı bir kavgaya dönüştü. Olay anına dair cep telefonu kameralarına yansıyan görüntülerde, Yakıcı'nın yere düştüğü ve bir şahsın elindeki sopayla müdahale ettiği görülüyor.

Görüntüler üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, iki araç sürücüsüne de 180'er bin TL idari para cezası kesti ve her iki sürücünün de ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu. Konuyla ilgili adli tahkikat başlatıldığı bildirildi.

Olayın yaşandığı yer ve görüntüler:

Yakıcı olay anını anlatarak, motosikletiyle kendi şeridinde ilerlediğini ve her gün aynı saatte kardeşini indirdiğini söyledi. Yakıcı, 'Olay günü kardeşimi beklerken Tofaş marka araçtan bir kadın indi. Sürücü aracını üzerimize doğru sürdü. Ardından oğlu da aracını sağa çekerek indi. Annesi üzerime saldırınca ben de kendimi korumak için motosikletten indim,' diye konuştu.

Yakıcı, yerdeyken annesinin ellerini tuttuğunu ve ayağa kalkamadığını, daha sonra oğulun elindeki sopayla üzerine koştuğunu belirtti. Olay sırasında araçtakilerin polis gelmeden ayrıldığını ve kavgaya başka kişilerin de karıştığını iddia eden Yakıcı, görüntülerin kaydedilip paylaşıldığını, kendilerinin de şikayetçi olduğunu ifade etti.

Ceza ve adli süreç:

Trafik ekiplerinin uyguladığı idari işlemlerde her iki sürücüye de 180 bin TL para cezası verildi; bu cezalar toplamda 360 bin TL ediyor. Ayrıca her iki sürücünün ehliyetine 2 ay süreyle el konulduğu kaydedildi. Olayla ilgili başlatılan adli tahkikatın sonuçlarına göre suç duyurusu ve olası cezai işlemler belirlenecek.

Yakıcı, hem fiziksel olarak darp edildiğini hem de kendisine uygulanan trafik cezası nedeniyle mağduriyet yaşadığını belirterek yetkililerden, olayda yer alan kişilerin gerekli cezaları almasını ve kendisine uygulanmış olduğunu düşündüğü trafik cezasının iptal edilmesini talep etti. Yetkililerce başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ ABDO EMİR YAKICI

MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ ABDO EMİR YAKICI

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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