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Traktörlü kovalamacada yunus polisin koşusu kameralara yansıdı

Sakarya Adapazarı'nda dur ihtarına uymayan İ.A.'nın kaçışı cep telefonu kamerasına yansıdı; bir yunus polis koştu, diğer memur lahana yüklü traktöre bindi.

GİRİŞ: 16 Kasım 2026 - 12:50

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Traktörlü kovalamacada yunus polisin koşusu kameralara yansıdı

Olayın gelişimi:

Sakarya'nın Adapazarı ilçesi Karaköy Mahallesi'nde düzenlenen uygulamada, polis ekiplerinin dur ihtarına uymayan bir şahıs kaçmaya başladı. Şüpheli olarak ifade edilen İ.A., yaya olarak bölgeden uzaklaşırken olay anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaçış anında iki polis memuru farklı yöntemlerle kovalamacaya girişti: bir yunus polisi yaya olarak peşinden koştu, diğer polis ise yakınlardaki römorkunda lahana bulunan bir traktöre binerek takip etti. Görüntülerde, kısa süreli ama dikkat çekici bir kovalamaca yer aldı.

Yakalanma ve arama:

Kovalamacanın sonunda şüpheli yakalandı ve üzerinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili olarak şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Polisin uygulama ve müdahale süreci, ekiplerin farklı koşullarda hızlı karar verdiğini ve çevredeki imkanları kullanarak takibi sürdürdüğünü gösterdi. Traktör ve römork gibi araçların görünmesi, görüntülere alışılmadık bir unsur olarak yansıdı.

Görüntülerin önemi:

Olayın cep telefonu kamerasına yansıması, müdahalenin ayrıntılarını belgeledi. Kamuoyuna yansıyan bu tür kayıtlar, olayın seyrini netleştirirken emniyet birimlerinin saha uygulamalarına dair tartışmalara da zemin hazırlayabiliyor. Yetkililer, soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.

SAKARYA&#039;DA UYUŞTURUCU ŞÜPHELİSİNİN KAÇIŞI SIRASINDA YAŞANAN İLGİNÇ KOVALAMACA KAMERAYA YANSIDI....

SAKARYA'DA UYUŞTURUCU ŞÜPHELİSİNİN KAÇIŞI SIRASINDA YAŞANAN İLGİNÇ KOVALAMACA KAMERAYA YANSIDI. POLİS EKİPLERİNİN "DUR" İHTARINA UYMAYARAK YAYA OLARAK KAÇAN ŞÜPHELİNİN PEŞİNE BİR YUNUS POLİSİ KOŞARAK DÜŞERKEN, DİĞER POLİS MEMURU RÖMORKUNDA LAHANA YÜKLÜ TRAKTÖRE BİNEREK KOVALAMACAYA KATILDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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