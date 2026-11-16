Ihlamur bloklarıyla altı asırlık yazmacılık ayakta

Tokat'ta yaklaşık 6 asırlık geçmişe sahip el sanatlarından tahta baskı yazmacılık, geleneksel yöntemlerle dededen toruna aktarılıyor. Kentteki atölyelerde Anadolu kadınının duyguları motiflerle işlenmeye devam ederken, üretimin merkezinde ıhlamur ağacı yer alıyor.

ıhlamurun teknik avantajları:

Ustalar ıhlamur ağacını tercih etmenin nedenini kolay işlenebilmesi ve lifli dokusuna bağlıyor. Lifli yapı, boyayı kumaşın yüzeyine iyi tutturduğu için desenler net çıkıyor ve el baskısının renkleri kumaş yıpranana dek sabit kalıyor. Bu özellik, tahta baskının tercih edilmesinde belirleyici rol oynuyor.

ustalık, çıraklık ve aile aktarımı:

53 yaşındaki Ahmet Turan Yaşin, yazmacılık sanatını çıraklık, kalfalık ve ustalık basamaklarından geçirerek sürdürüyor ve mesleğini yeni kuşaklara aktarmaya çalışıyor. Yaşin, mesleğine aile boyu bağlı olduklarını; dört çocuğundan iki tanesinin usta seviyesine geldiğini, yanlarında yetişen çırakların ise kalfa olduğunu ifade ediyor.

Atölyelerde üretilen tahta baskılı yazmalar yalnızca geleneksel kıyafetlerde değil, aksesuar ve hediyelik eşya olarak da kullanılıyor. Kullanıcılar arasında yer alan Buket Sarın, üniversiteden gelen arkadaşlarına bu yazmaları hediye olarak önerdiğini ve günlük kullanımda aksesuar olarak değerlendirdiklerini belirtiyor.

Tokat'taki atölyelerde sürdürülen bu üretim biçimi, hem malzemenin hem de işçiliğin özellikleri sayesinde geleneksel motiflerin ve el becerisinin korunmasına katkı sağlıyor.

BU MESLEĞİ DEDE MESLEĞİ OLDUĞU İÇİN TERCİH ETTİĞİNİ SÖYLEYEN AHMET TURAN YAŞİN, "YILLARDIR AYNI MESLEKTE ÇIRAKLIK, KALFALIK YAPTIM VE USTA OLARAK HALEN DEVAM ETMEKTEYİM" DEDİ.