Aydın iş dünyası yeni döneme birlikte yürüyecek

yeni çalışma dönemine girdi:

Aydın Sanayi Odası (AYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Maraş, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne (TOBB) bağlı Aydın'daki oda ve borsalarda tamamlanan seçimlerin ardından kent iş dünyasında başlayan yeni döneme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Maraş, seçimlerin hayırlı olmasını dileyerek görev üstlenen yönetimlere tebriklerini iletti ve önümüzdeki dönemde ortak hedeflere odaklanılması gerektiğini vurguladı.

dayanışma ve ortak akıl vurgusu:

Maraş, konuşmasında dayanışma ile iş birliğinin altını çizdi. Aydın'ın ekonomik potansiyelinin daha ileri taşınması, sanayinin güçlendirilmesi, üretim ve ihracatın artırılması gibi hedeflerin; oda ve borsalar arasında eşgüdüm ve ortak akılla başarılabileceğini belirtti. Başkan Maraş, iş dünyasının beklenti ve taleplerine çözüm üretmenin ortak sorumluluk olduğunu ifade ederek, Aydın Sanayi Odası olarak kent menfaatlerini ön planda tutan bir anlayışla çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

yeni başkanlara tebrik ve destek çağrısı:

Konuşmasını sürdüren Maraş, yeni dönemde görev üstlenen oda ve borsa başkanlarını tek tek tebrik etti: Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, Aydın Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Ülken, Nazilli Ticaret Odası Başkanı Özen Akgün, Nazilli Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Kırlıoğlu, Kuşadası Ticaret Odası Başkanı Anıl Metin Oto, Didim Ticaret Odası Başkanı Celal Gümüş, Söke Ticaret Odası Başkanı Metin Sakalar ve Söke Ticaret Borsası Başkanı Ahmet Nejat Sağel. Maraş, tüm başkanlara ve yönetimlerine yeni dönemde başarı dilediğini belirtti.

Ayrıca Maraş, seçimlerde sandığa giderek iradelerini ortaya koyan oda ve borsa üyelerine teşekkür etti. Bu çağrı, Aydın ölçeğinde kamu, özel sektör ve sivil yapıların ortak çalışma kültürünü güçlendirmeye yönelik hamlelerin önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Başkanın mesajı, kısa vadeli politikalardan ziyade uzun vadeli ekonomik hedeflere odaklanma ve bölgesel rekabet gücünü artırma yönünde birliktelik çağrısı niteliği taşıyor.

AYSO'nun kararlı duruşu ve TOBB çatısı altındaki iş birliklerine verilen önem, Aydın için planlanan adımların yürütülmesinde koordinasyonun artırılacağına işaret ediyor. Maraş, "Daha güçlü bir Aydın, daha güçlü bir ekonomi ve daha güçlü bir Türkiye için hep birlikte yol alacağımıza gönülden inanıyorum" sözleriyle birlik mesajını özetledi.

AYDIN SANAYİ ODASI (AYSO) YÖNETİM KURULU BAŞKANI GÖKHAN MARAŞ, TOBB’A BAĞLI AYDIN’DAKİ ODA VE BORSALARDA GERÇEKLEŞTİRİLEN SEÇİMLERİN ARDINDAN YENİ DÖNEMDE GÖREV ÜSTLENEN BAŞKANLARI TEBRİK EDEREK BAŞARILAR DİLEDİ. MARAŞ, AYDIN’IN EKONOMİK POTANSİYELİNİ DAHA İLERİYE TAŞIMAK İÇİN ODA VE BORSALAR ARASINDA DAYANIŞMA VE İŞ BİRLİĞİNİN ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKTİ.