Nevşehir'de dönüş manevrası kazaya dönüştü: motosiklet sürücüsü minibüsün altında kaldı

Kaza ayrıntıları:

Nevşehir'in Güzel Yurt Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, 50 ADU 909 plakalı minibüsü kullanan Mustafa G. sağ taraftaki sokağa dönmek istedi. Bu sırada aynı yönde ve sağ şeritte ilerleyen 50 AEJ 695 plakalı motosikleti süren Buğra A., minibüse çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü savrularak minibüsün altında kaldı.

Kurtarma çalışmaları:

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, sürücünün minibüsün altında sıkıştığı noktaya müdahale ederek kişiyi bulunduğu yerden çıkardı ve sağlık ekiplerine teslim etti. Kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı sürücü Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Görgü tanıkları ve soruşturma:

Kaza öncesi ve kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, kamera görüntüleri ile olay yerindeki bulguları değerlendiriyor. Soruşturma kapsamında kazanın oluş şekli ve olası ihmaller araştırılıyor.

NEVŞEHİR’DE KONTROLSÜZ DÖNÜŞ YAPAN MİNİBÜSE ÇARPAN MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ, ÇARPMANIN ETKİSİYLE SAVRULARAK MİNİBÜSÜN ALTINDA KALDI. İTFAİYE EKİPLERİ TARAFINDAN SIKIŞTIĞI YERDEN ÇIKARILAN SÜRÜCÜ, HASTANEYE KALDIRILDI.