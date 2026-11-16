Yozgat'ta uyuşturucu operasyonu: 638 sentetik ecza hapı ele geçirildi
Yozgat Emniyet Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik bir operasyon düzenledi.
operasyon detayları:
Operasyon kapsamında şüpheli S.U.'nun ikametinde yapılan aramalarda 638 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.
şahıs ve soruşturma:
Gözaltına alınan şahsın emniyetteki işlemleri sürüyor.
YOZGAT'TA 638 ADET SENTETİK ECZA HAP ELE GEÇİRİLDİ
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