Dolar 50,3863 +0,08%
Euro 55,5005 +0,01%
Bist 11.881,81 +0,33%
Altın Gram 6.282,35 -0,21%
EUR/USD 1,1008 -0,18%
Brent Petrol 95,18 -0,69%
--°

Yozgat'ta uyuşturucu operasyonu: 638 sentetik ecza hapı ele geçirildi

Yozgat Emniyet Müdürlüğü'nün kent merkezinde düzenlediği operasyonda, S.U.'nun ikametinde yapılan aramada 638 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi.

GİRİŞ: 16 Kasım 2026 - 13:01

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Yozgat'ta uyuşturucu operasyonu: 638 sentetik ecza hapı ele geçirildi

Yozgat'ta uyuşturucu operasyonu: 638 sentetik ecza hapı ele geçirildi

Yozgat Emniyet Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik bir operasyon düzenledi.

operasyon detayları:

Operasyon kapsamında şüpheli S.U.'nun ikametinde yapılan aramalarda 638 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.

şahıs ve soruşturma:

Gözaltına alınan şahsın emniyetteki işlemleri sürüyor.

YOZGAT&#039;TA 638 ADET SENTETİK ECZA HAP ELE GEÇİRİLDİ

YOZGAT'TA 638 ADET SENTETİK ECZA HAP ELE GEÇİRİLDİ

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Yalvaç'ta Bağlar Mahallesi Orman Caddesi'nde çarpışma: motosiklet sürücüsü kaskı...
images

Atatürk Bulvarı'nda servis yoluna giriş kazası: yolcular panik yaşadı, 1 kişi ya...
images

Nurhak'ta çarpışma: Alçiçek Mahallesi'nde 1'i çocuk 3 yaralı
images

beyoğlu'nda halıya sarılı ceset ve 1 milyon dolar iddiası: soruşturma çeteye uza...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Yalvaç'ta Bağlar Mahallesi Orman Caddesi'nde çarpışma: motosiklet sürücüsü kaskı sayesinde hafif yaralandı

Derecik'te 21 Ekim heyelanı sonrası yamaçta süren toprak akışları endişe yaratıyor

Atatürk Bulvarı'nda servis yoluna giriş kazası: yolcular panik yaşadı, 1 kişi yaralandı

Diyabetli çocuklar 100 fidanla geleceğe nefes verdi

TREND HABERLER

Tunceli'de 10 kasım anmaları: Atatürk 88’inci yılında anıldı

Pluxee ile petrol ofisi marketlerinde yemek kartı dönemi

Palau başkanı Whipps Jr karşılama töreninde Erdoğan'la özçekim yaptı

Arda Güler'in frikik golü Sergen Yalçın'ı anımsattı

İspanya süper kupası İstanbul'da: la liga devleri sahne alıyor

Atatürk için pedal çevirenler Bafra'dan Samsun'a doğru yola çıktı

Drone görüntüleri: Habaş fabrikasındaki patlamanın etkisi havadan kaydedildi

Atatürk'ün 88. yıl dönümünde cumhuriyet mirasına vurgu