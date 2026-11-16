Dağ yolunda kopan kaya Li ilçesinde aracın arkasını ezdi; yolcular yara almadan kurtuldu

Olay yeri ve gelişme:

Çin'in Sichuan eyaletine bağlı Li ilçesinde dağ yolunda meydana gelen olayda, yoldan kopan devasa bir kaya parçası, trafikte sıkışan bir otomobilin üzerine düştü. Araçta bulunan bir kadın ve iki aile üyesi, kayanın aracın arkasına hızla çarpması sonucu aracın arka bölümünün ezildiği görüntülere rağmen yaralanmadan kurtuldu.

Görüntüler ne gösteriyor:

Kayıtlarda kayanın aracın arka bölümüne çarpma anı net biçimde izleniyor; arka koltukta oturan iki kişinin olaydan yara almadan çıkması dikkat çekiyor. Görüntülerde çarpma sonrası sürücünün olay yerinden uzaklaşmaya çalıştığı da görülüyor.

Değerlendirme ve güvenlik uyarısı:

Dağ yollarında beklenmedik kaya kopmaları, özellikle trafikte sıkışma durumunda ciddi risk oluşturuyor. Olay, sürücü ve yolcuların böyle durumlarda soğukkanlılığını koruması ve mümkünse güvenli bölgelere yönelmesi gerektiğini bir kez daha ortaya koydu.

Çin'in Sichuan eyaletinde dağdan kopan dev bir kaya parçası, bir otomobilin üzerine düştü. Araçta bulunanlar olaydan şans eseri yara almadan kurtuldu.