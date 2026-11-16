Kars'ta aileler ve öğretmenlere yönelik 297 kişilik uyuşturucu farkındalık eğitimi

Kars Emniyet Müdürlüğü toplumsal bilinci güçlendirmeye devam ediyor

Kars Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürüttüğü bilgilendirme ve farkındalık çalışmalarıyla toplumun farklı kesimlerine ulaşmayı sürdürüyor. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından organize edilen programlarda 297 vatandaşa uyuşturucuyla mücadele yöntemleri, erken müdahale yolları ve ihbar mekanizmaları hakkında eğitim verildi.

eğitimin hedef grupları ve yaklaşımı:

Programlar çerçevesinde Aile Destek Merkezi (ADEM) kursiyerleri, öğretmenler ve 14’üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı personeline yönelik oturumlar düzenlendi. Eğitimlerde toplum tabanlı önlemlerin önemi vurgulanırken, özellikle ailelerin ve eğitimcilerin çocukları korumadaki rolleri üzerinde duruldu. Katılımcılara bağımlılık belirtilerinin tanınması ve riskli davranışların erken tespiti gibi konularda pratik bilgiler aktarıldı.

uygulamalar, proje ve bilgilendirme materyalleri:

Eğitimlerde Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen En İyi Narkotik Polisi Anne projesinin tavsiyeleri paylaşıldı; annelere yönelik dikkat edilmesi gereken belirtiler ve iletişim yöntemleri anlatıldı. Ayrıca Narko-Rehber faaliyeti kapsamında uyuşturucu maddelerin zararları, bağımlılığın belirtileri ve şüpheli durumlarda izlenecek yollar ele alındı. Katılımcılara, şüpheli vakaların güvenlik güçlerine bildirilmesine olanak sağlayan NARVAS (Narkotik Vaka Analiz Sistemi) ile UYUMA mobil uygulamalarının kullanımı hakkında da bilgi verildi.

Eğitimlerin sonunda katılımcılara, verilen bilgilerin yaygınlaştırılması ve farkındalığın artırılması amacıyla bilgilendirici el broşürleri dağıtıldı. Kars Emniyet Müdürlüğü'nün yalnızca operasyonel çalışmalara değil, eğitim ve bilinçlendirme faaliyetlerine de önem vererek toplumun tüm kesimlerine ulaşmayı hedeflediği belirtildi.

KARS’TA 297 KİŞİYE UYUŞTURUCUYLA MÜCADELE EĞİTİMİ VERİLDİ(KARS-İHA)