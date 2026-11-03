Tramvay çalışmasında kapatılan su gideri esnafın iş yerlerini suyla doldurdu

İstanbul'da dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış, Eyüpsultan Bulvarı'ndaki bazı iş yerlerini su altında bıraktı. Esnaf, ilçede sürdürülen Bayrampaşa-Eyüpsultan Tramvay Hattı çalışmaları sırasında İSKİ'nin su giderini kapatmasının, dükkanlarına suyun dolmasına yol açtığını iddia etti.

Esnafların iddiaları:

İş yerini su basan Erol Çınar, çalışma sırasında aşağıya akan suyun önünün kapandığını söyledi. Çınar, "Dünkü çalışmalarda tamamen aşağıya giden suyun önü kapandı. Biz kapattıktan sonra yukarıdan su hızlı gelince aşağı gidemedi" dedi. Çınar suyun bitkileri sürüklediğini ve yaklaşık 1 milyona yakın zarar olduğunu belirtti. Ayrıca bitki başına 300-400 lira aralığında maliyet olduğunu, kasa bitkilerinin ise "bin lira, 800-900 lira arası" değerlere sahip olduğunu söyledi.

Çınar, yaşananları sözleriyle şöyle özetledi: "Otoparktan gelerek çıkışa kadar komşumun orası yığılmış, bodruma girmiş. Az daha çocukları boğuluyormuş. Önceki yağmur da o belediyenin önünde bir çukur oluşmuştu. Suyun çoğunu orası almıştı. Ama orası da kapalı olunca bütün yağmur bastırdı."

Zararın boyutu ve güvenlik endişeleri:

Diğer dükkan sahibi Aytaç Uzunlar da sorunun doğrudan sağanakla ilgili olmadığını savunarak, "Yoldaki tramvay çalışması yüzünden kanal kazıyorlar. Kazdıkları kanalın su giderini ağzını bir demir levhayla kapatmışlar. Yukarıdan gelen yağmur suyu borudan geçemediğinden dolayı yukarıdan patlıyor" ifadelerini kullandı. Uzunlar, dükkânlardaki buzdolabı, çamaşır makinesi ve çekyat gibi eşyaların kullanılamaz hale geldiğini söyledi: "Bütün her şeyimiz mahvoldu."

Esnaflar hem maddi kayıpların büyüklüğüne hem de olası güvenlik risklerine dikkat çekiyor. Olayın, tramvay hattı çalışmaları sırasında su tahliyesinin engellenmesine bağlı olduğunu öne süren çevredeki görüntüler ve esnafın anlatımları, hasarın nedenine dair iddiaları güçlendiriyor. Belediyenin veya yetkili kurumların konuya ilişkin açıklamaları habere ulaşmadı; esnafın talepleri ise zarar tespitinin ve gerekli önlemlerin alınması yönünde yoğunlaşıyor.

İSTANBUL'DA DÜN AKŞAM SAATLERİNDE ETKİLİ OLAN SAĞANAK YAĞIŞ, EYÜPSULTAN'DA BAZI YOLLARI GÖLE ÇEVİRİRKEN, EYÜPSULTAN BULVARI'NDA BULUNAN İŞ YERLERİNİ SU BASTI.