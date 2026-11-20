Balıkesir Üniversitesi Vakfı ev sahipliğinde buluşma

Balıkesir Üniversitesi Vakfı tarafından düzenlenen programda, üniversite yönetimi ile kentteki işyeri ve sektör temsilcileri bir araya geldi. Toplantı, Balıkesir Öğretmenevinde gerçekleştirildi ve katılımcılar üniversitenin son dönemdeki gelişim sürecini ile yaklaşan organizasyonları değerlendirme fırsatı buldu.

Toplantıda söz alan Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu, üniversitenin son dört yılda akademik, bilimsel, teknolojik ve kurumsal alanlarda kaydettiği ilerlemeyi yaklaşık 150 gösterge ve grafikle katılımcılarla paylaştı. Oğurlu, bazı göstergelerde 40, 50 ve 70 kata varan artışlar görüldüğünü belirtti ve üniversitenin yeni kurumsal yapılanmalarına, Teknokent, Teknoloji Transfer Ofisi ve güçlendirilen araştırma altyapılarına vurgu yaptı. Mevcut kazanımların ardından hedeflerinin araştırma üniversitesi olmak olduğunu ifade etti.

Marmara Balıkesir Bölgesel Kariyer Fuarı:

Toplantının önemli gündem maddelerinden biri, 23-24 Aralık 2026 tarihlerinde düzenlenecek olan Marmara Balıkesir Bölgesel Kariyer Fuarı oldu. Rektör Oğurlu, fuarın Balıkesir Üniversitesinin ev sahipliğinde, 13 ilden 19 paydaş üniversitenin katılımıyla yapılacağını belirtti. Organizasyonun Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü ve Balıkesir İl Müdürlüğü koordinasyonunda yürütüleceği, fuarda üniversite öğrencileri ve mezunların kamu kurumları ile özel sektör temsilcileriyle buluşturulacağı aktarıldı.

Rektör Oğurlu, fuarın gençlerin kariyer gelişimine, istihdam olanaklarına ve üniversite-sektör iş birliklerinin güçlenmesine katkı sağlayacağını vurguladı. Üniversitenin şehirle ilişkisini güçlendirmek için atılan adımların önemine dikkat çekerek, bilimsel üretim, araştırma ve teknoloji geliştirme alanlarındaki iş birliklerinin sürdürüleceğini söyledi.

Katılımcılar ve bölgesel iş birliği çağrısı:

Toplantıya Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Rektör Prof. Dr. Yücel Oğurlu, Bigadiç Belediye Başkanı Mustafa Göksel, BAÜN Vakfı Başkan Vekili Ziyaettin Tan ile BAÜN Vakfı Yönetim Kurulu üyeleri İlhan Sezginsoy, Hüseyin Bekki, Erten Seymen ve Suat Zerengil katıldı. Ayrıca BAÜN Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Cevdet Avcıkurt, Prof. Dr. Murat Doğdubay ve Prof. Dr. Fatih Satıl, BAÜN senato üyeleri, Onur Kurulu Başkanı ve BEST A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Rona Yırcalı, Altıeylül Belediye Başkanı Tufan Kaplan, Edremit Belediye Başkan Yardımcısı Cavit Cebeci ve çok sayıda sanayi, ticaret ve esnaf temsilcisi toplantıda yer aldı.

Vali İsmail Ustaoğlu, üniversitelerin şehir vizyonunu yansıtan kurumlar olduğunu belirterek Balıkesir'in bilim insanları ve işadamlarıyla öne çıkan bir şehir olduğunu, üniversitenin dünyanın farklı ülkelerinden gelen öğrencilere ev sahipliği yaptığını ve yaklaşık 30 bin öğrenci ile şehre katkı sunduğunu söyledi. Ustaoğlu, Marmara Balıkesir Bölgesel Kariyer Fuarı'nın istihdama katkı sağlayacağını belirterek iş dünyasını organizasyona sahip çıkmaya çağırdı.

Toplantıda, üniversite ile iş dünyası arasındaki ortak hedef ve iyi niyetin önemine vurgu yapıldı; mevcut kazanımların korunması, yeni hedeflere ulaşılması için karşılıklı destek ve iş birliklerinin sürdürüleceği belirtildi. Rektör Oğurlu, katılımcılara destekleri için teşekkür ederek iş birliğinin güçlendirilmesinin Balıkesir'in sosyoekonomik gelişimine katkı sağlayacağı değerlendirmesinde bulundu.

ÜNİVERSİTE VE BALIKESİR İŞ DÜNYASI TEMSİLCİLERİ ÜNİVERSİTE VAKFI’NIN PROGRAMINDA BULUŞTU