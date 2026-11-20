Dandalaz Barajı çalışmaları tamamlandı:

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Dandalaz Barajı projesinde imalat çalışmaları tamamlandı. Proje, Nazilli, Kuyucak ve Buharkent başta olmak üzere bölgenin 2050 yılına kadar içme suyu ihtiyacını karşılamayı hedefliyor. Barajın Kasım ayı sonu itibarıyla devreye alınmasıyla birlikte, yaklaşık 235 bin vatandaşa daha güçlü bir altyapı üzerinden içme suyu ulaştırılacak.

Belediye kaynakları, Dandalaz Barajı'nın işletmeye girmesinin hem altyapı dayanıklılığını artıracağını hem de uzun vadede su temininde maliyetleri düşüreceğini belirtiyor. Bu yatırım, bölge su güvenliği ve hizmet kalitesine yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Maliyet avantajı ve tarife değişikliği:

Barajın devreye alınmasıyla sağlanan maliyet avantajı doğrudan tarifelere yansıtılacak. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu tarafından açıklanan yeni düzenlemeye göre suyun birim fiyatı 1 Ocak 2027 tarihinden itibaren 39,86 TL'den 34 TL'ye düşürülecek. Bu değişim, birim başına 5,86 TL'lik bir azalma anlamına geliyor; oran olarak yaklaşık %14,7 civarında bir indirim söz konusu olacak.

Yeni tarife, altyapı yatırımlarının kullanıcıya doğrudan ekonomik katkı sağlamasının somut bir örneği olarak sunuluyor. Belediye yetkilileri, tasarrufun düzenli olarak izleneceğini ve tarifelerin şeffaf biçimde uygulamaya konacağını ifade etti.

Vatandaşa yansıyacak sonuçlar:

Tarife indirimi, günlük su tüketimi ve fatura büyüklüğüne göre hane bütçelerinde hissedilir bir rahatlama sağlayacak. Ayrıca 2050 hedefiyle planlanan kapasite, kuraklık dönemlerinde daha düzenli su dağıtımı ve hizmet sürekliliği anlamına geliyor. Aydın Büyükşehir Belediyesi, yatırımların devam edeceğini ve bölge halkının yanında olmaya devam edeceklerini vurguladı.

Kentimiz için hayırlı ve uğurlu olsun. Başkan Özlem Çerçioğlu, projenin Aydın için kalıcı bir kazanım olduğunu belirterek çalışmaların ve hizmetlerin süreceğini söyledi.

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI ÖZLEM ÇERÇİOĞLU, AYDIN'IN BUGÜNÜNE VE GELECEĞİNE HİZMET EDEN YATIRIMLARINI SÜRDÜRÜYOR. NAZİLLİ, KUYUCAK VE BUHARKENT İLÇELERİ BAŞTA OLMAK ÜZERE BÖLGENİN 2050 YILINA KADAR İÇME SUYU İHTİYACINI KARŞILAYACAK DANDALAZ BARAJI PROJESİNDE İMALAT ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI. BARAJIN KASIM AYI SONU İTİBARIYLA DEVREYE ALINMASIYLA BİRLİKTE 235 BİN VATANDAŞA DAHA DA GÜÇLÜ BİR ALTYAPI İLE İÇME SUYU ULAŞTIRILACAK.