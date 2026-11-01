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Tribün liderine yönelik eylem iddiasıyla beş şüpheli yakalandı

İstanbul'da yürütülen soruşturmada, 'Daltonlar' bağlantılı ve Cem Gölbaşı'na yönelik eylem hazırlığında oldukları değerlendirilen beş şüpheli yakalandı.

GİRİŞ: 01 Kasım 2026 - 23:15

GÜNCELLEME: 01 Kasım 2026 - 23:20

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Tribün liderine yönelik eylem iddiasıyla beş şüpheli yakalandı

İstanbul merkezli operasyon ve yürütülen soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, kamuoyunda "Daltonlar" olarak bilinen silahlı suç örgütü ile bağlantılı olduğu değerlendirilen şüphelilerin Fenerbahçe tribün lideri Cem Gölbaşı'na yönelik eylem hazırlığında oldukları belirlendi. Soruşturma kapsamında operasyona dönüştürülen çalışmalar sonucu beş kişi yakalandı.

operasyonun ayrıntıları:

Soruşturmada, örgüt içinde "Baron" lakabını kullanan Yusuf Can Güngör'ün talimatıyla eylem planlandığı tespit edildi. Eylemi gerçekleştirmek üzere Adana'dan İstanbul'a geldiği belirlenen İbrahim Ç., 31 Ekim'de Beyoğlu'nda yakalandı. Üzerinde yapılan aramada 1 ruhsatsız tabanca, 2 uzatılmış şarjör ve 1 Utaş marka otomatik tabanca ele geçirildi. İbrahim Ç.'nin, Gaziantep'ten İstanbul'a gelen üç kişiyle Esenyurt'ta bir hücre evinde kaldığı tespit edildi; düzenlenen operasyonda Cihan Can G., Abdulkadir D. ve Orhan B. de yakalandı.

ele geçirilen silahlar ve tedarikçi yakalaması:

Operasyon kapsamında ele geçirilen silah ve mühimmat arasında 1 ruhsatsız tabanca, 2 uzatılmış şarjör ve 1 Utaş marka otomatik tabanca bulunuyor. Şüphelilerin eylemde kullanmayı planladıkları silahları temin eden kişinin Çınar A. olduğu belirlenince, 1 Kasım'da düzenlenen takip ve operasyonla o da yakalandı. İkametinde yapılan aramada ise 1 uzun namlulu piyade tüfeği ve 200 adet fişek ele geçirildi.

Şüphelilerin ilk beyanlarında, Cem Gölbaşı'na yönelik silahlı eylem hazırlığında olduklarını kabul ettikleri; ancak uygun şartların oluşmaması nedeniyle eylemden vazgeçtiklerini belirttikleri öğrenildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle devam ettiği bildirildi.

ELE GEÇİRİLENLER

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Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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