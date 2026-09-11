Trossard'tan siyah-beyazlılara ilk gol dopingi

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş, konuk ettiği Erzurumspor FK'yı 3-0 mağlup etti. Maçın en dikkat çeken anlarından biri, takımın Belçikalı hücum oyuncusu Leandro Trossard'ın siyah-beyazlı formayla kaydettiği ilk gol oldu.

maç özeti:

Mücadelenin 27. dakikasında Hyeon-Gyu Oh'un ara pasıyla buluşan Trossard, uygun pozisyonu değerlendirip fileleri havalandırdı. Gol, Beşiktaş'ın üstünlüğünü pekiştirdi ve takımın kontrolü elinde tutmasına katkı sağladı.

oyuncu performansı ve değişiklikler:

Trossard maça 11'de başladı ve takıma hücum yönünden canlılık kattı; bu etkin oyun 84. dakikada teknik direktörün kararıyla Ernest Poku ile değiştirildi. İlk golün gelmesi, hem oyuncunun bireysel özgüvenini artıracak hem de teknik ekip için hücum rotasyonunda alternatifler sunacaktır.

BEŞİKTAŞ’IN BELÇİKALI OYUNCUSU LEANDRO TROSSARD, ERZURUMSPOR FK KARŞISINDA FİLELERİ HAVALANDIRARAK SİYAH-BEYAZLILARDAKİ İLK GOL SEVİNCİNİ YAŞADI.