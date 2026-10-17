Trump, Suudi Arabistan'ın İsrail'in yardım teklifini kabul etmesi gerektiğini savundu

Trump'ın çağrısı: Suudi Arabistan destek teklifini değerlendirmeli

ABD Başkanı Donald Trump, Georgia'ya hareketi sırasında gazetecilere yaptığı açıklamalarda, İsrail'in Husilere karşı Suudi Arabistan'a sunduğu yardım teklifinin kabul edilmesi gerektiğini savundu. Trump, "İsrail, Suudi Arabistan’a çok yardımcı oldu" ifadelerini kullanarak Riyad’ın teklifi göz önüne almasını istedi.

Starshield ve iletişim iddialarına yanıt:

Trump, Ukrayna için konuşulan Starlink'in askeri versiyonu Starshield ağına erişimin kısıtlandığı yönündeki haberleri yalanladı. Konuya dair, "Bunu ben yapmadım" dedi ve sabah kontrol ettiğini belirterek herhangi bir yavaşlatma yapılmadığını savundu. Trump, iddianın kaynağını bilmediğini ve sistemin muhtemelen normal çalıştığını söyledi.

Yönetim içi iddialar ve Susie Wiles açıklaması:

Yeni bir özel kalem müdürü arandığına dair haberleri doğrudan reddeden Trump, bu haberleri Politico'nun asılsız bir haberi olarak nitelendirdi. Mevcut Özel Kalem Müdürü Susie Wiles'in performansını överek, onunla memnun olduğunu, Wiles'in hastalık döneminden kurtulduğunu ve işine devam ettiğini belirtti. Trump, haberi önceden yalanladıklarını, buna rağmen yayının sürdüğünü söyledi.

Teknoloji ve ekonomi söylemleri:

Elon Musk'ın tanıttığı Tesla Roadster hakkında da görüş belirten Trump, Musk'ı takdir ettiğini ve aracın etkileyici olduğunu söyledi. Enerji piyasalarına ilişkin değerlendirmesinde ise, İran’la savaş bittiğinde petrol fiyatlarının hızla düşeceğini öne sürdü. Trump, piyasada bol miktarda petrol olduğunu, Teksas, Alaska, Louisiana ve Venezuela kaynaklarına işaret ederek savaşın sona ermesiyle fiyatların sert düşeceğini savundu.

Güvenlik, Ukrayna ve iç politika eleştirileri:

Oregon'daki ilkokula yapılan saldırıya ilişkin olarak, saldırganı etkisiz hale getiren sivil müdahaleciyi "büyük bir kahraman" şeklinde nitelendirdi. Ukrayna-Rusya savaşına dair sorulara ise Trump, "umrumda olan tek şey o savaşın bitmesi" yanıtını vererek çatışmanın sona ermesine odaklandığını vurguladı. Trump, aylık ortalama 25 bin askerin öldüğü ve geçen ay bu sayının 32 bin olduğunu iddia ettiğini yineledi.

Trump, ayrıca Biden yönetimini Ukrayna konusundaki uygulamaları zarar verme ve yolsuzluğu örtbas etme iddiasıyla eleştirdi; Hunter Biden ve bazı isimlerin rolüne dair yeni belgeler olduğunu savundu ve söz konusu grubu "çok yozlaşmış" olarak tanımladı.

Suudi Arabistan-İsrail ilişkisine bakış:

Trump, İsrail’in Suudi Arabistan’a sunduğu yardım teklifinin Husilerle mücadeleyi kapsayıp kapsamadığına dair ayrıntı vermedi, ancak Riyad’ın teklifi kabul etmesi halinde İsrail’in destek sağlayacağını düşündüğünü söyledi. Bu değerlendirme, bölgedeki güvenlik dinamikleri ve diplomatik tartışmalar bağlamında dikkat çekti.

Trump’ın açıklamaları, dış politika, savunma ve iç güvenlik konularında hızlı ve birbirini takip eden mesajlar içerdi; söylemler birçok alanda hem diplomasi hem de siyasi tartışma unsurları barındırdı.

ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan'ın İsrail tarafından sunulduğu iddia edilen Husilere karşı destek teklifini kabul etmesi gerektiğini düşündüğünü belirterek, "İsrail, Suudi Arabistan'a çok yardımcı oldu" yorumunu yaptı.