Trump, Suudi taleplerini sınırlandırdı: Husilere doğrudan müdahale yok

Trump-Selman görüşmesi ve reddin boyutu:

ABD merkezli Axios’un aktardığına göre Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Perşembe günü Başkan Donald Trump’ı iki kez arayarak Yemen’deki İran destekli Husi grubuna karşı ABD’den askeri müdahale talep etti. İlk görüşmede Selman, Husilerin Kızıldeniz’deki stratejik öneme sahip Mocha kentini kontrol altına aldığı ve Babülmendep Boğazı’na yaklaştığına dair durumu Trump’a bildirdi; birkaç saat sonra ise doğrudan saldırı emri istemek için yeniden aradığı belirtildi.

Axios’a konuşan iki ABD’li yetkili, Trump yönetiminin şu aşamada Husilere karşı doğrudan müdahalede bulunma planı olmadığını aktardı. Bu gelişme, Riyad’ın daha önce Temmuz ayında Husilerle tek başına başa çıkabileceğini bildirmesinin ardından gelen önemli bir politika değişikliği olarak değerlendiriliyor.

ABD desteğinin kapsamı ve bölgesel öncelikler:

Yetkililer, Washington’un Suudi ortaklarına istihbarat ve hedefleme verileri sağlayacağını bildirirken, doğrudan askerî müdahaleden kaçınma yönündeki kararlılığa vurgu yapıldı. ABD’li kaynaklar, ülkede yaklaşık 200 ABD askerinin bulunduğunu teyit etti.

Haberde aktarılan ifadeye göre, Beyaz Saray’ın yönlendirmesi şu şekilde özetlendi: "ABD, Kızıldeniz’de seyrüsefer özgürlüğünün güvence altına alınması gibi temel ulusal güvenlik çıkarlarımızı korumaya odaklanırken, bölgesel güvenlik sorunlarının yönetilmesi ve çözümünde liderliği bölgesel ortaklarımıza bırakıyor. Bölgesel istikrar konusunda Suudi Arabistan ve Yemen Hükümeti ile sürekli diyalog halindeyiz."

Ayrıca, konuya ilişkin bilgi sahibi iki kaynağın aktardığına göre ABD Merkez Kuvvetler Komutanı (CENTCOM) Brad Cooper, acil koordinasyon toplantıları için Perşembe günü Suudi Arabistan’a gitti. Bu temaslar, Washington’un doğrudan askeri müdahaleye gitmeyerek bölgesel ortaklarla iş birliğini artırma yaklaşımının bir parçası olarak yorumlanıyor.

Analistler için dikkat çekici nokta, Riyad’ın doğrudan ABD’den askeri harekât talep etmesinin, daha önce dile getirilen tek başına başa çıkabilme güvencesinin ardından gelmesi; bu durum hem Suudi stratejisinde hem de ABD- Suudi güvenlik iş birliğinde bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.

ABD MERKEZLİ AXİOS HABER SİTESİ, SUUDİ ARABİSTAN VELİAHT PRENSİ MUHAMMED BİN SELMAN’IN YEMEN’DEKİ İRAN DESTEKLİ HUSİLERE YÖNELİK SALDIRI TALEBİNİN ABD BAŞKANI DONALD TRUMP TARAFINDAN REDDEDİLDİĞİNİ AKTARDI.