Uşak'ta mahalle kavşağında midibüsle otomobil çarpıştı: 4'ü çocuk 7 yaralı

Kaza raporu

Uşak'ta şehir içi yolcu midibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu toplam yedi kişi yaralandı. Olay, kent merkezindeki Fatih Mahallesi'nde gerçekleşti ve çevredekilerin ihbarı üzerine sağlık ile emniyet ekipleri kısa sürede bölgeye intikal etti.

Kaza yeri ve çarpışma:

Kaza, Fatih Mahallesi Birinci Seda Sokak ile Üçüncü Menekşe Sokak kavşağında meydana geldi. Midibüsü E.O. (51) yönetiyordu; araç plakası 64 HO 1092 olarak kayıtlara geçti. Otomobili ise D.K. (40) kullanıyordu ve plaka 64 LB 639 olarak bildirildi.

Müdahale ve yaralıların durumu:

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralananlar arasında midibüste yolcu olan A.Ç. (3), C.Ç. (30) ve Y.Ç. (5) ile otomobil sürücüsü D.K. ve otomobildeki yolcular M.F.K. (15), G.Ö. (30) ve E.K. (7) yer aldı. Yaralılar, 112 ekiplerince kentteki hastanelere nakledildi ve alınan bilgiye göre tüm yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

UŞAK’TA ŞEHİR İÇİ YOLCU MİDİBÜSÜ İLE OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU 4’Ü ÇOCUK 7 KİŞİ YARALANDI.