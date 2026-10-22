Dolar 49,6196 0,00%
Euro 55,7800 -0,05%
Bist 11.220,37 -3,08%
Altın Gram 6.450,62 -2,57%
EUR/USD 1,1222 -0,11%
Brent Petrol 113,44 +4,25%
--°

Uşak'ta mahalle kavşağında midibüsle otomobil çarpıştı: 4'ü çocuk 7 yaralı

Uşak Fatih Mahallesi'nde midibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 4'ü çocuk olmak üzere 7 kişi yaralandı; yaralılar hastaneye kaldırıldı, durumları iyi.

GİRİŞ: 22 Ekim 2026 - 21:04

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Uşak'ta mahalle kavşağında midibüsle otomobil çarpıştı: 4'ü çocuk 7 yaralı

Kaza raporu

Uşak'ta şehir içi yolcu midibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu toplam yedi kişi yaralandı. Olay, kent merkezindeki Fatih Mahallesi'nde gerçekleşti ve çevredekilerin ihbarı üzerine sağlık ile emniyet ekipleri kısa sürede bölgeye intikal etti.

Kaza yeri ve çarpışma:

Kaza, Fatih Mahallesi Birinci Seda Sokak ile Üçüncü Menekşe Sokak kavşağında meydana geldi. Midibüsü E.O. (51) yönetiyordu; araç plakası 64 HO 1092 olarak kayıtlara geçti. Otomobili ise D.K. (40) kullanıyordu ve plaka 64 LB 639 olarak bildirildi.

Müdahale ve yaralıların durumu:

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralananlar arasında midibüste yolcu olan A.Ç. (3), C.Ç. (30) ve Y.Ç. (5) ile otomobil sürücüsü D.K. ve otomobildeki yolcular M.F.K. (15), G.Ö. (30) ve E.K. (7) yer aldı. Yaralılar, 112 ekiplerince kentteki hastanelere nakledildi ve alınan bilgiye göre tüm yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

UŞAK’TA ŞEHİR İÇİ YOLCU MİDİBÜSÜ İLE OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU 4’Ü ÇOCUK 7 KİŞİ...

UŞAK’TA ŞEHİR İÇİ YOLCU MİDİBÜSÜ İLE OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU 4’Ü ÇOCUK 7 KİŞİ YARALANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

kıraathanede çıkan kavgada arkadaşını öldürdü, cinayeti sohbet platformunda yayı...
images

Kaldırımda yemek yiyen kediye taşla saldırı adıyaman'da kamerada
images

Bafra'da dönüş yapan aracın çarptığı kurye hastaneye kaldırıldı
images

Düzce’de kontrolünü yitiren motosiklet kaldırıma çarptı, iki kişi yaralandı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

kıraathanede çıkan kavgada arkadaşını öldürdü, cinayeti sohbet platformunda yayınladı

Beşiktaş evinde Crystal Palace'a direniyor: 15. dakikada skor 0-0

Trabzonspor evinde Hearts'ı 2-0 yendi

Van sağlık altyapısına 91 hekim takviyesi yapıldı

TREND HABERLER

Sanmar’ın yatırımlarına 45 milyon euro: Akbank ve EBRD ortak finansmanı

Avrupa ortak duruşunu koruyor: Putin’e taviz yanlış sinyal, İran tehdidi de gündemde

Manisa tiyatrosu 20. yılını 'duruş' temasıyla sahneye taşıyor

Samsun’da SAYSAD TSM korosunun kuruluş konseri cumhuriyet coşkusuyla sahnelendi

Mardin’de sinema hareketi: Telkari ödülleri beş gün sürecek

Kazım Karabekir'de ilk Süper Lig randevusu: Erzurumspor FK ile Eyüpspor karşılaşıyor

Antalya'da ATSO seçimlerinde mavi liste öne geçti, iki grup kuraya kaldı

Aydın valisi Bozyurt Horasan kazılarında geçmişin izlerini inceledi