Tunceli'de 168 dönümlük merkez sokak hayvanlarına ikinci şans sunuyor

Tunceli'de sahipsiz hayvanlara kapsamlı bakım merkezi

Tunceli'de 168 dönüm arazi üzerinde kurulan Sahipsiz Hayvan Bakım Evi ve Doğal Yaşam Alanı, sokak hayvanlarının korunması, tedavisi ve doğal ortamda yaşaması için hizmet veriyor. Tesisin işletilmesiyle birlikte toplanan hayvanların bakımı, beslenmesi ve sağlık kontrolleri düzenli hale getirildi.

merkezin kapasitesi ve günlük uygulamalar:

Merkezde son bir yılda 5 bin 336 sahipsiz köpeğin toplama işlemi gerçekleştirildi. Şu anda tesiste bin 775 köpeğin bakım, beslenme ve sağlık ihtiyaçları karşılanıyor. Tesisin donanımı arasında ameliyathane, röntgen cihazı, mama üretim merkezi ve farklı hayvan gruplarına göre ayrılmış bölümler bulunuyor. Ayrıca barınak bünyesinde hayvanların ömür boyu yaşayabilecekleri doğal yaşam alanları da yer alıyor.

Sahipsiz Hayvan Bakım Evi Müdürü Veteriner Hekim Eda Su Yıldırım, merkezin yalnızca toplama ve barındırma hizmeti vermediğini, aynı zamanda hayvan hastalıklarıyla mücadele, kısırlaştırma ve aşılamanın da yapıldığını belirtiyor. Yıldırım, "Burada sadece hayvan bakım evi hizmeti vermiyoruz aynı zamanda mevcut yasa ve yönetmelik hükümleri doğrultusunda hayvanların ömürleri boyunca yaşayabileceği alanlar oluşturmaya da çalıştık. Doğal yaşam alanımız da var bu kapsamda" ifadelerini kullandı.

Mama üretimi ile ilgili de bilgi veren Yıldırım, kurumun makina kapasitesi hakkında şu bilgiyi paylaştı: "Yaklaşık bin ton kapasiteyle üretim yapabiliyorsunuz ama bunun için makineyi 10 saat boyunca çalıştırmanız gerekiyor. Biz mevcut şartlarımızla ve dernek yardımıyla 5-6 saat çalıştırıp 650-700 kilogram mama üretebiliyoruz." Bu imkân, merkez için önemli bir avantaj sağlıyor.

vatandaşın tutumundaki değişim ve yetkili açıklamaları:

Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Şefik Aygöl, merkezin kuruluş sürecine ilişkin değerlendirmesinde, kanun sonrası yürütülen çalışmalara değindi ve eleştirilerin zamanla yerini memnuniyete bıraktığını söyledi. Aygöl, "Burası 168 dönüm üzerine kurulmuş çok önemli bir merkez. Bir sene önce söz konusu kanun çıktıktan sonra ülkemizde artık başıboş hayvan bırakmayacağız şeklinde kararlar verildi... Sonuç olarak vatandaşlarımız bu konunun çok doğru bir şekilde yönetildiğini ve gelinen aşamada çok güzel bir merkez kurulduğunu gördüler" dedi.

Aygöl ayrıca tesisin bir araya getirdiği hizmetleri vurgulayarak, "Ameliyathanesinden tutun, röntgen cihazına, mama üretim merkezlerinden tutun bakım alanlarına kadar. Her bölüm ayrı, köpeklerimizin yavru bölümü ayrı, hayvanların cinslere göre bölümlere ayrıldığını görünce vatandaşımız da memnun olmaya başladı" ifadelerini kullandı ve "Ben memlekette çok doğru bir çalışma yapıldığına inananlardanım" diyerek merkeze güvenini dile getirdi.

Vatandaşların başlangıçta merkezin açılmasına yönelik tepki ve eleştirileri zaman içinde azaldı; bugün birçok hayvansever merkeze gelerek besleme, bakım ve gönüllü destek çalışmalarına katılabiliyor. Tesis haftalık programlarla ziyaretlere açık tutuluyor, hem yerel yönetimler hem de dernek işbirlikleriyle merkezdeki hizmetlerin sürekliliği sağlanmaya çalışılıyor.

TUNCELİ'DE 168 DÖNÜMLÜK ALANA KURULAN SAHİPSİZ HAYVAN BAKIM EVİ VE DOĞAL YAŞAM ALANI İLE SOKAK HAYVANLARI EMİN ELLERDE YAŞAMLARINI SÜRDÜRÜYOR